Alcalde de Navolato estuvo con José Carlos Trujillo minutos antes de su asesinato

Navolato.- La tarde de ayer el alcalde de Navolato Eliazar Gutiérrez Angulo miró salir del Ayuntamiento a su amigo, compañero de lucha y de partido José Carlos Trujillo García, compartieron un saludo, una breve plática y risas, nunca imaginaron que estos momentos ya no se volverían a repetir.

Esta mañana el alcalde volvió a ver a su colaborador salir para siempre del Ayuntamiento, en esta ocasión en vez de risas hubo lágrimas, salió en un ataúd. Ahora el alcalde pide a la Fiscalía que se lleguen hasta las últimas consecuencias y se den con los responsables.

José Carlos regidor por el PT fue asesinado la tarde de ayer a unos cuantos metros del Ayuntamiento, él o los agresores no respetaron que se encontraba atrás de un recinto sagrado, la iglesia católica, le quitaron la vida en un lugar centrico, en un lugar en donde tránsitan muchas personas, a plena luz del día fue como si no tuvieran ningún temor, no los detuvo ni que al municipio llegarán una gran cantidad de militares y de elementos de la Guardia Nacional, lamentaron algunos navolatenses.

El día de hoy a un está el charco seco de sangre, mudo testigo de lo que allí pasó. Muchas personas pasan por el lugar y de forma tímida voltean a ver el lugar en donde ocurrió el crimen que enlutó al Ayuntamiento.

No le quitaron el celular ni el carro, por lo que se podría presumir que el móvil no fue un salto, y quien o quienes le quitaron la vida hasta el momento es un misterio.

El regidor no dijo que tuviera problemas, no pidió ayuda y ayer minutos antes de su muerte su actitud era relajada, no presentía su muerte. Se dijo que uno de los agresores o el agresor vestía una playera lila, que tras el hecho se dio a la fuga a pie para el lado de la central camionera donde le perdieron la pista.

José Carlos será velado en la sindicatura de Juán Aldama "El Tigre", será sepultado el día de mañana.