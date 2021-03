Alcalde de Navolato llama a la población a quedarse en casa

Sinaloa.- En las playas de Navolato, en el estado de Sinaloa, estará restringido el acceso y sólo se permitirán el ingreso a 30 mil vehiculos durante Semana Santa 2021.

A las playas solo tendrán acceso 120 mil visitantes con el fin de evitar aglomeraciones, dijo el alcalde Eleazar Zazueta Camargo.

Detalló que aún siguen trabajando en los preparativos del acondicionamiento de los espacios recreativos debido a que como se contemplaba no reabrirlos no se trabajó desde meses atrás.

Indicó que se pondrán señalamientos en las áreas del río en donde se han visto cocodrilos para evitar percances.

El presidente municipal de Navolato, Eleazar Zazueta Camargo, llama a los sinaloenses a quedarse en casa para evitar aglomeraciones.

Recordó que sólo se estará permitiendo un determinado número de visitantes por lo que muchos no podrán ingresar a algunas de las playas como el Tambor la cual es la más visitada en estas fechas.

También invitan a la población a no dejar basura. Que no ingresen botellas de vidrio y que no se instalen templetes.