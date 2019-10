Altata tendrá festival de camarón de cultivo

Sinaloa.- El tercer Foro de Camarón de Cultivo se llevará a cabo este fin de semana en el puerto de Altata, Navolato.

Los días 19 y 20 de octubre se ofrecerá degustación de este producto del mar a los visitantes.

En conferencia de prensa, el alcalde de Navolato, Eliazar Gutiérrez Ángulo; el secretario de Turismo, Óscar Pérez Barros; y Raúl Leyva Retes, presidente de la Asociación de Acuicultores del Norte de Navolato, dieron a conocer los pormenores del evento.

Invitación

El foro tendrá lugar en el malecón de Altata, donde los más de 400 acuicultores estarán ofreciendo degustaciones a los asistentes, además de contar con espectáculos artísticos en el lugar, que van desde bandas sinaloenses, hasta DJ, muestras gastronómicas, siendo este un escenario para promover Altata. Una tonelada de camarón es lo que se estará ofreciendo.

El evento dará inicio el día sábado 19 a partir de las 16:00 horas, y se espera una afluencia de poco más de 40 mil visitantes.

Camarón de cultivo

Con este foro, los productores defienden el camarón de cultivo, ya que es constantemente atacado por las personas por no tener la frescura ni sabor del capturado en bahías y altamar, lo que califican como falso.

Leyva Retes dijo que este producto es el que se consume todo el año, y no tienen evidencias de que sea de menor calidad. “Mucha gente dice que no tiene sabor, que no tiene calidad, y la verdad es que se consume todo el año y no se quejan, es camarón de cultivo en granjas de muy buena calidad, es inocuo, no capturamos larva. Esto es importante para que la gente se dé cuenta de que es un producto de alta calidad”, señaló.

Por otro lado, el subsecretario de Promoción Económica, Héctor Orrantia Coppel, recalcó que en los últimos dos años la exportación de camarón de granja generó alrededor de 95 millones de dólares, y la meta del sector acuícola es rebasar esta cifra.