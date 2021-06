Aunque no le gustan los resultados en Navolato, respetaré la decisión: César Quevedo  

Navolato.- César Quevedo Inzunza, candidato a la alcaldía de Navolato, Sinaloa, por el Partido Acción Nacional (PAN), agradeció a quienes le dieron su confianza y votaron por él este domingo.

Lamento la decisión de los navolatenses pero es su decisión y espero que le vaya bien a Navolato”, expresó.

Consideró que entre los factores que influyeron para que ganara la candidata por Morena-PAS, fueron que salió mucho adulto mayor a votar, que a muchas personas no se les permitiera transitar de forma libre, la intervención de grupos armados y la marca de Morena.

Con respecto a que no hubo denuncias de los hechos delictivos que impidieron que la gente votara aseguró que la gente está cansada de poner denuncias y que no se haga nada.

Además de que no se pueden poner denuncias porque al hacerlo les va peor.

En Navolato estamos coptados, estamos hincados”. lamentó.

En su caso va a respetar los resultados porque es un hombre que confía en las instituciones aunque no le gusten los resultados.

