Ayuntamiento de Navolato a favor de paro nacional de mujeres

Navolato, Sinaloa.- El presidente municipal de Navolato, Eliazar Gutiérrez Angulo, dio a conocer que se suma y apoya la iniciativa "El 9, nadie se mueve", o "Un Día sin Nosotras", la cual fue convocada por organizaciones sociales, y consiste en un paro nacional de mujeres a realizarse el próximo 9 de marzo, en protesta por la violencia que sufre este importante sector de la sociedad, así el incremento de los casos de feminicidios en todo el país.

El munícipe expresó estar a favor de este tipo de manifestaciones sociales, y en el caso del personal femenino que labora en el Gobierno de Navolato, refrendó todo su apoyo a las mujeres que estén de acuerdo, y deseen unirse a este paro nacional.

"De parte nuestra, todas las mujeres tienen el respaldo, la autorización y las garantías en su seguridad laboral para que no se les descuente el día a quienes deseen participar en este movimiento nacional, pero quien desee venir a trabajar, también lo puede hacer, porque no se le puede prohibir que no lo hagan", dijo el mandatario municipal, Eliazar Gutiérrez.

Reconoció el alcalde navolatense el papel tan importante que tienen las mujeres en nuestra sociedad, quienes con su participación, trabajo y capacidad, sin duda alguna contribuyen en el desarrollo de nuestro municipio, México y el mundo.

De acuerdo a la información de los organizadores de este movimiento, el objetivo del paro nacional de mujeres consiste en suspender todas las actividades, al no asistir a laborar, ni a clases, quedarse en casa y no salir a la calle, no hacer uso de bienes y servicios, así como tampoco realizar ningún tipo de trabajo doméstico.