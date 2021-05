Candidatos a la alcaldía de Navolato tienen una gris participación

Sinaloa.- El debate entre los candidatos a la alcaldía de Navolato realizado por el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES), en el cual participaron nueve aspirantes, cinco hombres y cuatro mujeres, se realizó de forma virtual. Algunos participantes tuvieron algunos problemas con la conexión, lo que los llevó a perder varios minutos, también en ocasiones terminaban antes del tiempo o se pasaban.

Debido a que fue virtual y en un horario en donde la mayoría de las personas estaban en sus trabajos o realizando otras actividades, el debate tuvo muy pocas vistas.

Algunos de los candidatos no manejaban bien la tecnología y dejaban los micrófonos abiertos, por lo que la moderadora Raquel Zapien les estuvo que estar recordando que tenían que a pagar los micrófonos.

Propuestas

Los candidatos optaron por estar sentados en escritorios. La mayoría se apoyó en la lectura de los discursos que llevaba, lo cual dio la impresión de que no se habían preparado o no estaban empapados del tema.

Hubo muchas propuestas para mejorar los servicios de salud, para apoyar la agricultura, pesca y ganadería, así como darle el valor agregado, para lo cual se requiere la industrialización.

Pese a que en el municipio se ha tenido problemas para el riego de las tierras, los candidatos no hablaron del tema de la sequía. Hubo muchas propuestas para mejorar la calidad de vida de los navolatenses, pero ningún participante dijo cómo lo va hacer, de dónde sacarán los recursos para impulsar los diversos programas.

Josefina Inzunza C., PES

Va en auxilio de los niños y jóvenes del municipio

Va a apoyar al pueblo que ha sido abandonado por años.

Va en auxilio de los niños y jóvenes del municipio, expuso Josefina Inzunza Camacho, candidata a la alcaldía por el Partido Encuentro Solidario. Entre las propuesta de campaña, ella se comprometió a escuchar todas las demandas sociales y trabajar de la mano de la población. Gobernará sin preferencias, sin importar las esferas políticas, ni el estrato social de las personas. Buscará consolidar en turismo las playas de Navolato, así como impulsar programas que mejoren la actividad pesquera y la agrícola. En salud prometió dotar de medicamentos a todas las unidades médicas del municipio para garantizar el derecho de salud a las personas. En educación promoverá estímulos especiales para evitar la deserción escolar y que se cumpla con el derecho de que la educación debe ser laica y gratuita, también promocionará programas que fomenten el deporte y la cultura.

A los candidatos que ya fueron Gobierno los felicitó por presentarse al debate y no tener vergüenza. Inzunza Camacho aseguró que en su campaña no fue necesario tirar tanto dinero para llegar a los ciudadanos y conocer sus problemas y necesidades. En su Gobierno van a hacer historia porque solucionarán el problema de agua potable, expuso.

César Quevedo I., PAN

Será el Gobierno más capaz y humano

Entre las principales propuestas

del candidato panista está crear la Universidad Tecnológica del Mar y la Tierra, con el fin de que más jóvenes tengan acceso a la educación.

En su Administración se va a privilegiar el uso de la tecnología y se impulsará el programa de cero uso de papel, en beneficio del medio ambiente. También se brindarán servicios públicos de calidad.

César Quevedo se comprometió a construir la carretera Eldorado-Yameto.

Será el Gobierno más humano, el más capaz y abierto en la historia del municipio.

De acuerdo a Quevedo Inzunza, Navolato está estancado y no está creciendo como su población merece, por esto se le tiene que dar un giro al timón del barco.

En Navolato urge dotar a la población de agua potable suficiente y de calidad, esa es una de sus prioridades. Expuso que en el tema del drenaje, el 20 por ciento de la población tiene un buen servicio y luchará para que esto mejore.

La recolección puntual de la basura será de los programas que impulsará y pondrá a funcionar al 100 por ciento el alumbrado público. Trabajará en la pavimentación de calles, la rehabilitación y construcción de espacios deportivos y culturales.

Jesús Rigoberto Mejía, PRI

Se elevará la calidad de los servicios públicos

Su Gobierno será cercano a la gente, no será de dimes y diretes, sino de resultados, aseguró el candidato priista.

Va a elevar la calidad de los servicios públicos al más alto nivel.

Harán el proyecto de la planta potabilizadora de agua y lo va a hacer con el apoyo de Mario Zamora.

Van a hacer el programa de pavimentación más ambicioso de la historia del municipio. Se pondrá en marcha el programa Navolato Limpio para acabar con todos los basureros clandestinos, se embellecerá el municipio. Se recuperarán los espacios públicos y se fomentará de forma fuerte el deporte.

Se creará la Financiera Nacional de Desarrollo, pero con sucursal en Navolato, para que los jóvenes emprendedores y comerciantes y todas las personas que quieran hacer un negocio no tengan que trasladarse hasta Culiacán.

Expuso que Morena ha quedado muy mal y ha golpeado a los ganaderos, pescadores y otros sectores importantes.

Consolidará a Altata como un verdadero centro turístico.

Trabajará para que haya dispensarios médicos por todas las sindicaturas.

Su Gobierno emprenderá el programa de la mujer y se rescatarán las instancias infantiles.

Como le apuesta a la transparencia, presentó su tres de tres y va por su 10 de 10, expuso en el debate.

Aarón Hernán Aldana, Movimiento Ciudadano

Si es presidente municipal, la población será feliz

Al llegar al Ayuntamiento, bajará su oficina a la primera planta, a la pura entrada, aseguró Aarón Hernán Aldana Castro, candidato por Movimiento Ciudadano. Se autodefinió como un hombre trabajador y honesto que merece gobernar este municipio.

“Llegó la hora del movimiento de que todos sean felices. Yo me encargaré de que tú seas feliz, tú, padre de familia; tú, madre de familia, vas a vivir mejor y preocuparte menos, vas a tener felicidad”, expresó en unas de sus participaciones en el debate.

Aseguró que para que en Navolato se vaya la corrupción, se requiere una nueva Administración pública porque la gente no quiere saber nada de la política porque está decepcionada con los que pasaron y no hicieron nada.

Aseguró que el Palacio Municipal no se mueve de donde está, no para el nuevo, al que calificó como elefante blanco de políticos viejos y no lo quieren soltar porque allí está la ganancia y está buena la ubre. Se comprometió a formar una red de donadores de sangre en todo el municipio, por lo que la población ya no va a sufrir por sangre.

Entre sus propuestas está que cinco ambulancias equipadas y con personal patrullen el municipio.

Érika Seamanduras, PVEM

Promete un Gobierno honesto y transparente

Durante su intervención en el debate, Érika Yamel Seamanduras Rivera, del Partido Verde Ecologista de México, dijo que, de ganar las elecciones, promete combatir la corrupción y eficientizar los recursos para que la población pueda acceder a los servicios públicos elementales, con una Administración honesta y transparente.

Acusó al candidato del PRI, Rigoberto Mejía, de estar en riesgo de ser sancionado por las autoridades electorales, al sobrepasar sus gastos de campaña.

Además, denunció que Mejía está violando las reglas al subir fotografías con niños promoviendo el voto, vulnerando el derecho a la privacidad de los menores.

También criticó al abanderado del PT, Eliazar Gutiérrez, de utilizar a más de 120 servidores públicos en su campaña.

Mencionó que actualmente Navolato tiene el peor servicio de agua potable en la historia, a causa de una mala administración, así como un pésima luz pública.

Otra de las propuestas de Érika Yamel es la creación del Instituto Municipal contra las Adicciones, ya que muchos jóvenes están cayendo en las garras de las drogas y el alcohol. Y pretende impulsar el agro y la pesca.

Eliazar Gutiérrez A., Partido del Trabajo

Los programas llegarán a los sectores más vulnerables

A ser aliado de las personas con capacidades diferentes y madres jefa de familia, se comprometió Eliazar Gutiérrez Angulo, si la población lo lleva al triunfo con sus votos.

Seguirá trabajando para que los navolatenses tengan mejores programas sociales, que los ayuden a mejorar su calidad de vida.

Será un Gobierno con finanzas sanas y sin endeudamiento, de puertas abiertas. Su trato con la población continuará siendo sencillo, humilde y de mucho respeto. Uno de sus principales objetivos es que los programas lleguen de manera justa a los más necesitados.

Continuará trabajando de manera coordinada con los sectores productivos, organismos y la sociedad en general para lograr mejores resultados que beneficien al pueblo.

Entre los temas prioritarios de su Administración están: atender la salud, con la instalación de consultorios médicos en las comunidades más alejadas, recuperar los espacios públicos para fomentar la convivencia social e impulsar el deporte y la educación, además de la ejecución de obras sociales. También la instalación de lámparas led, porque una comunidad iluminada es más segura.

Aseguró estar consciente de que el pueblo le paga y el pueblo lo manda.

Margoth Urrea Pérez, Morena-PAS

A ella sí la van a encontrar los navolatenses

Si los navolatenses la eligen como su presidenta municipal, su Administración le dará especial atención a grupos vulnerables y a migrantes. A ella sí la van a encontrar en el Ayuntamiento quienes la necesiten, aseguró Margoth Urrea Pérez.

Combatirá la corrupción y transparentará los recursos públicos y rendirá cuentas a la sociedad, hará llegar los recursos a quien verdaderamente lo necesite, se comprometió

“Mi Gobierno será con carácter social, un Gobierno abierto”, expresó.

Entre sus prioridades está atender los rubros de vivienda, abatir el rezago de asentamientos irregulares de las comunidades rurales del municipio, poniendo en primer lugar a la sindicatura de Villa Juárez.

En temas como la educación, arte, cultura y deporte, tendrán una especial atención, se crearán espacios en cada sindicatura y cabecera municipal para que niños y jóvenes tengan la posibilidad de ocupar su tiempo en actividades positivas y que, además, les generen conocimiento. El turismo será otro rubro al que se le dará impulso, en especial a la bahía de Altata, puesto que es el segundo destino de sol y playa del más visitado en el estado.

Promoverá la capacitación y profesionalización del personal de Seguridad Pública, Protección Civil, bomberos y personal administrativo.

Francisco Joel Rivera, Fuerza por México

Combatir rezagos en servicios públicos y apoyar al deporte

De salir triunfador en las elecciones del 6 de junio, Joel Francisco Rivera Sandoval dijo que es momento de que su municipio tenga una mayor eficiencia en los servicios públicos, como es agua potable, drenaje, alumbrado, pavimentación y seguridad.

Durante su participación en el debate de candidatos organizado por el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES), Rivera señaló que existen muchos rezagos en Navolato, y los ciudadanos merecen tener un Gobierno más responsable.

Mencionó que a su municipio ya le urge tener una buena estabilidad, porque no hay un seguimiento en los proyectos que vengan a beneficiar a los ciudadanos.

Otra de sus firmes propuestas es darle el debido valor al deporte porque, dijo, siempre se le deja al último. “Tenemos muy buenos deportistas pero no cuentan con apoyos suficientes en su intento por desarrollarse. A través de programas de activación física podemos ayudar a que nuestra gente tenga una mejor calidad de vida. El deporte es ciencia, hay que apoyarlo más”, refirió Joel Rivera, quien es contador público y licenciado en educación deportiva.

Bajará a la primer planta del Ayuntamiento a atender a la gente.

Mayra Hernández Sainz, RSP

Será una aliada de la salud y la educación

Si los navolatenses la favorecen con su voto, activará las Caravanas de Salud para que brinden atención en todo el municipio y será una aliada de la educación, dijo Mayra de Jesús Hernández.

Todos sus funcionarios tendrán una carta de vida limpia.

Los navolatenses ya quieren un Gobierno transparente, por eso, al llegar a la alcaldía, realizará auditorías a las áreas más importantes, todos los funcionarios tendrán un perfil para el puesto.

Se instalará una plataforma digital en la cual se informará de las acciones y programas que está haciendo su Gobierno y también para que los navolatenses puedan realizar trámites y pagos en línea.

Gestionará cajeros automáticos para el puerto de Altata. Tendrá un espacio en la parte baja del Ayuntamiento para atender a las personas con discapacidad. Su Gobierno será incluyente y habrá espacio para funcionarios indígenas, discapacitados y de la comunidad LGBT. Resaltó que no tiene compromisos con nadie, ni padrinos que le aten las manos, su compromiso será con la educación, instalará accesos gratuitos a internet, buscará dar créditos para la compra de tabletas. Asegura que ya es hora de que una mujer gobierne el municipio de Navolato, y ella tiene las ganas y preparación.