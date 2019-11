Catalina siempre ha existido en Altata: Pescadores

Sinaloa.- El estomatópodos (stomatopoda), mejor conocido como catalina, es una langosta que siempre ha existido en la Bahía de Altata y en las costas de Navolato, pero a los pescadores no les interesa capturarla porque es muy cascaruda y tiene muy poca carne, por esta razón prefieren devolverla al mar, dijo el restaurantero y pescador Carlos Torres Navarro.

Describió su sabor parecido al del camarón, pero no es un platillo que esté en el menú, por lo menos no en su establecimiento y no se podría poner porque es muy poca la que se encuentra.

De acuerdo a Torres Navarro, estos moluscos hacen hoyos en los cuales se meten y solo sacan su cabeza y un tipo de tenazas para atrapar a sus presas. También salen cuando alguna embarcación hace mucho ruido, por eso son los pescadores de los barcos camaroneros quienes sacan más este tipo de langosta, pero también la regresan al mar.

No se tiene una forma de preparación especial, pero cree que la forma en la que podría tener un mejor sabor es al mojo de ajo.

Peligroso

Por su parte, pescadores de Navolato expresaron que son muy pocas veces las que logran sacar este molusco y no se dedicarían a buscarlo si se hiciera popular porque estaría en grave riesgo su economía debido a su escasez.

No se reproduce de manera rápida, pero no se le ha dado seguimiento a su reproducción.

Además de que la mordedura es muy dolorosa, por lo que prefieren evitarlo, inclusive se dice que es capaz de cortar un dedo. Algunos pescadores desconocían que fuera comestible.

Al sur de Escuinapa y Nayarit, las catarinas o camarón fantasma son catalogadas como muy voraces, porque si se siembran en las granjas de camarón y no se atacan a tiempo terminan con todo el camarón y provocan pérdidas totales.

El tema de este crustáceo se retomó luego de que en redes sociales se dijo que habían descubierto este camarón fantasma y que era un especie nativa de Altata. Ante esto, los pescadores dijeron que siempre ha existido, pero la han ignorado porque no es atractiva para su consumo y comercialización.