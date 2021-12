Celebran pescadores repunte en el precio del camarón sinaloense para exportación en Navolato

Navolato, Sinaloa.- Desde 300 hasta 340 pesos el kilogramo de camarón descabezado para exportación, se vende actualmente, celebró Juan Diego Medina Inzunza, presidente de la cooperativa pesquera de Altata-Ensenada del Pabellón, esto en espera de poder mantener los buenos precios en el mercado.

Explicó, que a pesar de que se cuenta con una devastadora caída en cuanto a las capturas que se están logrando en la bahía del municipio de Navolato, los precios están favoreciendo a los pescadores, ya que están sacando menos de 5 kilos de camarón diariamente, pero les alcanza para el sustento diario de su familia.

En cuanto a los costos del kilogramo de camarón con cabeza explicó que este ronda en los 150 pesos el kilogramo y de mar abierto en 180 pesos, en el caso del descabezado al iniciar la temporada se vendía en 280 pesos pero actualmente supera los 300 pesos.

"No ha bajado a estado subiendo, la certificación nos ayuda a que nuestro producto se venda, no nos quede, porque estamos trabajando con un stock muy grande de producción y eso nos garantiza que el camarón no nos va quedar", reiteró.