Comienza la veda pesquera en Sinaloa y con ella las dificultades económicas para el sector

Sinaloa.- Alfonso Hidalgo, presidente de la cooperativa pesquera de Navolato, mencionó que, la mayor parte del sector pesquero decide laborar en otros ámbitos para obtener ingresos, entre algunos de los empleos que destacan son; empaques y albañilería.

Este año el sector se vio bastante afectado, ya que, estuvo muy baja la producción, tenían años sin experimentar lo acontecido en esta temporada de camarón, debido a que hubo muy poca actividad. Además, se vieron afectados por la pandemia de Covid-19, no sólo por la baja oportunidad que tuvieron para laborar si no por el bajo precio del camarón, es decir, además de que no hubo camarón, su precio se vio realmente disminuido.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: Anuncian calendario de veda de captura de camarón en el Pacífico

Considera que ya se encontraba muy afectado y actualmente la veda pesquera vino a disminuir de raíz lo poco que tenían.

Por el momento, lo que podrán estar pescando quienes se dediquen a ello son, la pesca de cierra, jaiba, ostiones, pata de mula, caracol.

En este último año, 2020, no hubo inspección y vigilancia por parte de la secretaría de pesca, por lo que, al no haber vigilancia en las bahías, la depredación aumenta y acaba afectando más a los que dependen de la actividad pesquera.

Leer más: Se registran mil 215 personas para el programa de empleo en Mazatlán

En cuanto el apoyo de parte del gobierno, acaba de cerrar la ventanilla de empleo temporal, el cual, aunque se implementó, la bolsa de trabajo de este año es más baja de lo que acostumbran, por lo que consideran oportuno que la aumentaran, aunque los 1 mil 300 pesos no acabarán con la problemática que los está abatiendo y el monto continúa siendo el mismo de siempre.

En el tema de gobierno federal mencionaron que se implementó el apoyo de Bienpesca y comenzaron a ejecutarlo desde la primera semana del mes para aquellos que cuentan con tarjeta, mientras que quien no cuente con ella, aún continúan buscando la manera de entregarla a estos faltantes.