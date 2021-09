Complicado resolver el tema de agua potable en Navolato: regidor

Sinaloa.- El tema de agua en el municipio de Navolato es muy complicado de resolver, porque además de la gran cantidad de personas que no pagan el recibo también hay muchas que están conectadas de forma ilegal, explicó el regidor por el Partido del Trabajo (PT), Martín Rubio.

Detalló que hay algunos domicilios en donde se paga cuota fija se tienen conectadas hasta cinco mangueras, lo cual afecta las finanzas de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Navolato (Japan).

Detalló que hay personas que se acercan a los regidores para que los apoyen con descuentos de recibos de agua pero adeudan de 60 mil a 80 mil pesos, lo cual quiere decir que tienen años que no han pagado el agua.

El regidor explicó que hay muchas personas que les dicen que es obligación del Gobierno dotarles de agua potable, pero si no pagan el servicio, no se les puede dar el mantenimiento a las tuberías, no pueden potabilizarla y no pueden pagar el recibo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La Japan en la actualidad adeuda alrededor de 11 millones de pesos a la CFE, quien como medida de presión ha estado cortando el servicio a los pozos de agua. Pese a esto de acuerdo a las autoridades muchos morosos no se han acercado a pagar.