Cruz Roja Navolato necesita del apoyo de los ciudadanos para poder seguir dando servicios

Navolato, SInaloa.- De enero hasta abril de este año, la Cruz Roja Mexicana Navolato brindó 1013 servicios pre hospitalarios que 93 fueron cubiertos por la base de Villa Juárez, en la base del puerto Altata se ofrecieron 91 servicios pre hospitalarios y en la cabecera municipal cerró con un registro de 829 servicios, informó la presidenta de esta institución, María Elena Uría Arroyo.

A pesar de tener altas y bajas desde hace dos años por la pandemia manifestó que están en la firme condición de no volver con la dinámica del boteo y para conseguir recurso o donaciones implementarán otro tipo de estrategias atractivas para la ciudadanía.

“Para la Delegación Navolato el boteo ha sido importante, sin embargo, no había generado lo propio, no era tanto lo recaudado, no era suficiente y por eso tomamos cartas en el asunto para evolucionar”, expresó.

María Elena, comentó que al requerir de recurso estarán realizando diferentes actividades de recaudación como la “Velada entre amigos” que se llevará a cabo el 6 de mayo con un costo de 250 pesos, una rifa de una motocicleta con un costo de 100 pesos el boleto y una caminata de colores el 4 de junio y estiman recaudar con todas estas actividades 400 mil pesos.

Detalló que anualmente tienen una operación de 7 millones de pesos solo en el municipio de Navolato y que mensualmente es un estimado de 340 mil pesos por lo que debido a la crisis que ha generado el covid 19 la institución demanda de más recursos y requieren del apoyo de la ciudadanía para que Cruz Roja siga brindado atenciones, asimismo, dijo que esta institución cuenta con recurso humano para seguir brindando atención, ya que tiene 42 paramédicos, 6 médicos, 3 de ellos en la base de Altata y 4 ambulancias.