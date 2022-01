Cuarta ola de covid-19 tumba los consumos en restaurantes de Altata, Navolato

En cuanto al tema de los protocolos sanitarios por el aumento de casos activos de coronavirus en Sinaloa, especificó que actualmente se mantiene la afluencia en comedor en la posibilidad de atender al 60 por ciento, pero finalmente no se logra esta cifra ni los domingos que es el único día de la semana en la que se presentan ventas.

"Ahorita ya estamos sintiendo los efectos de la cuestión del covid-19 y también de la cuestión de que ya es temporada baja, nos pega y nos pega a todos en general porque no nada más somos nosotros, a todos nos afecta en general hasta a nuestros proveedores, pescadores y finalmente los restauranteros", reiteró.

Entre otros puntos en contra de las ventas de los restaurantes, Contreras López mencionó el inicio del ciclo escolar y los daños a la economía de las familias por la cuesta de enero, todos esos factores que están incidiendo en la caída en ventas en todos los comercios y no solamente en los restaurantes.

