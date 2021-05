Decepción, la tónica del debate en Navolato

Sinaloa.- Como una decepción, calificaron los columnistas de El Debate el encuentro entre los nueve candidatos y candidatas a la presidencia municipal de Navolato, pues afirman que faltó debate y contraste de ideas, además de una propuesta integral enfocada a mejorar el desarrollo económico de un municipio como este, con gran potencial en los rubros agrícola, pesquero y turístico.

Los y las columnistas Ana Luz Ruelas, Tere Guerra Ochoa, Aarón Sánchez y Héctor Ponce coincidieron en que los cinco candidatos y cuatro candidatas desaprovecharon la oportunidad para presentar sus propuestas en materia de seguridad, sobre todo cuando se trata de un municipio con serios problemas de narcotráfico, de violencia de género y de violaciones a niñas y niños.

Aarón Sánchez, por ejemplo, recordó que las encuestas refieren como principales preocupaciones la economía, el desempleo y la inseguridad, y luego la salud, pero cuestionó que la mayoría de los contendientes hayan enfocado sus batería en este último rubro, que incluso el candidato de Movimiento Ciudadano, Aarón Aldana, haya prometido patrullar Navolato con ambulancias.

Los analistas coincidieron en que los abanderados que deslucieron menos fueron Eliazar Gutiérrez, del PT, y Rigoberto Mejía, del PRI; mientras que la gran decepción fue la de Morena y PAS, Margoth Urrea, quien se dedicó a leer.

Analista: Ana Luz Ruelas

«No se alcanza a dimensionar quién es quién»

«La candidata de Morena, Margoth, se vio muy poco preparada, no parece de un partido que es Gobierno federal, que encabeza las preferencias a la gubernatura. Y alguien que no tiene nada que hacer en esta contienda es Francisco Rivera, que se dice deportista y le falta energía, visión y preparación. La candidata de Redes Sociales (Mayra Hernández) parece que ha agarrado cierta energía de su candidata a gobernadora.

La otra mujer que se distingue, pero porque se dedicó a lanzar retos y a cuestionar, es la señora Seamanduras, del Verde, quien fue ignorada olímpicamente.

Vi a un candidato Eliazar Gutiérrez (del PT) que hace gala de que fue presidente municipal, ha sido director de Promoción Económica y síndico procurador, tiene experiencia, pero no logró revertir la ventaja que parece tener el candidato del PRI, Rigoberto Mejía, quien, para mí, fue el mejor; se le ve muy bien perfilado, se preparó. Y el de Movimiento Ciudadano me parece que no explotó su posición. Hay una enorme dispersión entre tanto candidato, la gente no alcanza a dimensionar quién es quién, y eso va a provocar que quien llegue a la alcaldía tenga escasa representatividad y legitimidad».

Analista: Aarón Sánchez

«Cinco o seis candidatos no deberían competir»

«El único candidato que vi con una visión más integral respecto a los problemas del municipio es Eliazar Gutiérrez, y esto se explica porque ya ha sido presidente municipal, sin embargo, no estoy muy seguro que a Eliazar le pueda servir mucho el PT para repetir en la alcaldía.

Vi algunos candidatos que tienen algún potencial, como Rigoberto Mejía, postulado por el PRI, hizo algún intento de visión general, pero tampoco logró dar una idea de Gobierno. Al doctor Aldana lo veo excesivamente limitado, circunscrito al tema de salud, y el Gobierno de un municipio como Navolato tiene que ver con muchas otras aristas. De César Quevedo esperaba mucho más, es un tipo muy preparado, sin embargo, lo vi temeroso, perdido y sin propuesta, lo que debería hacer es declinar en favor del candidato del PRI.

De los otros candidatos, francamente han sido un desastre, una decepción: Margoth, si se le hubiera caído una hoja, no hubiera sabido qué decir; Francisco Rivera no tiene nada que hacer en esta contienda, lo mismo que Josefina Inzunza y Mayra Hernández. De estos nueve candidatos, creo que cinco o seis no deberían competir».

Analista: Tere Guerra

«Los navolatenses merecen mejores candidatos»

«No hubo debate porque, quien estuvo intentando generarlo, que fue la candidata del Verde, no tuvo el eco. No hubo el cuestionamiento a Eliazar, el alcalde con licencia, al desempeño que ha tenido.

Les interesaba el tema de si las oficinas estaban abajo, porque quien ha ido a la alcaldía de Navolato sabe que esas escaleras curveadas y tan altas sí son un impedimento para brindar un mejor servicio. Pero creo que el gran problema que tiene Navolato es cómo ha faltado potencializar la agroindustria siendo un municipio con tanto potencial en materia agrícola, en materia pesquera.

Los graves problemas que tiene Navolato en temas de narcoviolencia, narcocultura, la violencia de género que se vive en sindicaturas más importantes, como Villa Juárez, El Tigre y en la misma cabecera municipal, donde hay una alta incidencia de violencia contra las mujeres, una alta estadística de violación de niñas y niños, fueron totalmente omitidos por los candidatos y candidatas. Lamentable que hayan desaprovechado la oportunidad para hacer contrastes, han sido Gobierno el PAN, el PRI y Morena. Los navolatenses merecen mejores candidatos».

Analista: Héctor Ponce

«La gran perdedora es Margoth Urrea»

«Coincido en que no hubo debate. A los candidatos les faltó mucha preparación. Y lo que me parece preocupante es que no les interese el tema económico. En un municipio como Navolato no puedes dejar de lado la agricultura y la pesca, es clave, y no vi una propuesta concreta. Está Villa Juárez con muchos rezagos, con un gran potencial agrícola, sin servicios públicos esenciales. Y en los campos pesqueros hay una pobreza enorme. Es gravísimo el problema de la inseguridad en Navolato y a nadie le interesa.

Se enfocaron en servicios públicos, sobre todo Eliazar Gutiérrez (del PT), que conoce al municipio, pero se la pasó tranquilo y no fue cuestionado. De la candidata del Verde, Érika Seamanduras, me agradó, fue crítica, se preparó, hizo denuncias, pero nadie se enganchó. Me decepcionan César Quevedo, del PAN, una persona muy preparada, coincido que debería declinar en favor de Rigo. Quien creo que es la gran perdedora, Margoth Urrea, nomás llegó a leer, pero le prepararon mal las tarjetas porque criticó a Gobiernos pasados y no le avisaron que la 4T gobierna Navolato y es la responsable de lo que esté pasando actualmente. Es de las más limitadas».