Denuncian agresiones contra perros y gatos en comunidades de Sataya, Navolato

Sinaloa.- El maltrato contra los animales va en crecimiento tanto en las ciudades como en las comunidades, tal es el caso de la comunidad de Sataya en Navolato, dónde desde hace varios meses se han estado practicando acciones en contra de los animales.

Vecinos de la sindicatura de Sataya y sus alrededores mencionaron que en lo que va del mes ya van como 10 perros y gatos envenenados o macheteados por personas sin escrúpulos e inhumanos, señalan.

De acuerdo con los denunciantes esta situación ya lleva varios meses llevándose a cabo por lo que no hay un día que no amanezca un perro o un gato muerto por envenenamiento, misma situación que ya los llevo a realizar una denuncia ante el ministerio público contra quien resulte responsable pero hasta el momento las autoridades no les dan respuesta.

Telma Morales, comisaría de la comunidad de Villa Moros comentó que en muchas de las ocasiones no se alza la voz por miedo a represalias pero consideró que es contra acciones tan crueles en contra de los animales que se deben dar una solución.

Las personas de las comunidades creen que se está dando este tipo de acciones para poder tener facilidades de robar en las casas, ya que los animales empiezan a ladrar y con ello se dan cuentan que anda alguien acechando sus hogares.

"Debe haber una persona que se este dedicando a esto, pero por miedo a represalias nadie la quiere señalar, pero debemos unirnos para que nos volten a ver las autoridades", manifestó Telma.

Las agresiones que más se han presentado en contra de los animales en las comunidades son envenenamiento, mutilaciones con machetes y hasta quemarlos vivos, para evitar que ladren o descubran en actividades delictivas.

Ante la gravedad de la situación y la falta de atención por parte de las autoridades los vecinos buscan unirse para realizar una marcha en contra del maltrato animal en las comunidades pertenecientes a la sindicatura de Sataya, Navolato.