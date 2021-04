Denuncian presunto robo de agua de riego en el municipio de Navolato, Sinaloa

Navolato, Sinaloa.- Agricultores de Navolato que sembraron cultivos primavera-verano se están robando el agua, acusaron otros agricultores a quienes no les ha llegado el vital líquido y están a punto de perder sus cultivos. Estas siembras están en las zonas cercanas a la sindicatura de Altata.

En una reunión que sostuvieron este día agricultores afectados por la falta de agua con Martín Aguilar Armenta el presidente del Módulo de agua Otameto 1-3, A,C, ubicado en la sindicatura de Bachimeto, municipio de Navolato se denunció que quienes están agarrando agua para sus segundos cultivos, los que les dijeron que no sembraran y para lo cual hubo un acuerdo son el Secretario de Pesca Evelio Plata Inzunza y el candidato a una diputación Víctor Godoy

Indicaron que se van a realizar asambleas en las cuales se acuerde a que a los agricultores que no hicieron caso y sembraron y ahora están tomando agua que no les pertenece se les sancione de manera fuerte, de manera que les duela para que ya no lo vuelvan a hacer. El módulo de riego no está de acuerdo en darles agua a ellos a quienes no cumplieron con lo acordaron porque ya tuvieron un cultivo, está a favor de apoyar a los agricultores cumplidos comentó Martín Aguilar Armenta.

El presidente del módulo de riego se comprometió a hacer todo lo posible para que el agua les llegue a los productores que están exigiendo que les llegue el agua para ver si todavía pueden salvar sus cosechas.

Por medio de la presente se informa que en las diferentes reuniones que se han hecho en este módulo de riego, así como en la asamblea del día 21 de noviembre de 2020, en la cual se tomaron los acuerdos ante todos los usuarios presentes que no habría ciclo primavera- verano 2021-2021, en la cual la mayoría estuvo de acuerdo en que sólo se otorgaría riego de preparación y dos auxilios para sacar el ciclo otoño- invierno 2020-2021, dice el acuerdo tomado.

La situación por el agua en Navolato es tan crítica que se está pidiendo la intervención de la Guardia Nacional para que les ayude a evitar que la tomen los agricultores que no debieron haber sembrado.

Jesús Antonio Guardado Soto, Salvador Moreno y Tomás Montoya agricultores cuyas cosechas están agonizando, pidieron que no los sacrifiquen a ellos mientras que los agricultores que no debieron haber sembrado y auguran de que si no cambia esta situación va haber más manifestaciones. Esta es la peor sequía que están viviendo en las últimas décadas.