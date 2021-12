Desde los 10 años Jessica trabaja como jornalera agrícola en los campos de Navolato, Sinaloa

Sinaloa.- A sus 13 años de edad, Jessica Martínez Solano acude a trabajar a los campos agrícolas de la sindicatura de Villa Juárez, en el municipio de Navolato, Sinaloa.

Es de origen mixteco y desde los 10 años labora como jornalera. Aunque es un trabajo pesado cortar tomate y pepino, lo hace para ayudar a su familia a salir adelante.

Va a sexto año de primaria y hay veces que se desanima ir a la escuela porque está grande y no le gustaría que se burlaran de ella pero sigue porque sabe que la educación es la única que le puede dar mejores oportunidades de vida, no cuenta con ningún apoyo del gobierno y si tuviera una beca pudiera dedicarse sólo a estudiar.

Ayer ella fue la voz de los cientos de niñas y niños que en Sinaloa se ven en la necesidad de trabajar en los campos para poder ayudar a sus familias y poder ir a la escuela.

Ella está consciente de que trabajar en el campo es peligroso pero no tiene otra opción si trabaja en casa o en una tienda ganaría menos y también están desprotegidos laboralmente. Sabe que está prohibido por la ley que ella trabaje pero se cuestiona que si no le permiten hacerlo entonces qué opción tendría para salir adelante.

Ella fue la voz de las niñas, niños y adolescentes que trabajan, durante la instalación del Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, instalado por el gobernador Rubén Rocha Moya, quien dijo que el compromiso de su gobierno es mejorar las condiciones en que vive la niñez, en especial de 10 mil niños en Sinaloa que viven en pobreza extrema, lo cual se logrará a través de programas de apoyo, desterrando la mano de obra infantil y en su lugar ofrecer las condiciones para que los niños permanezcan en la escuela.

El gobernador Rocha reconoció que en Sinaloa hay mano de obra de menores de edad porque son los mismos padres quienes solicitan al patrón que también trabajen sus hijos para tener más ingresos al regresar a sus comunidades de Oaxaca y de Guerrero, muchas de ellas de origen mixteco, zapotecos y triquis.

De acuerdo al mandatario esta es una problemática que se debe atender, pues sumando a la población migrante con la población establecida en Sinaloa, totalizan 900 mil niñas y niños que hay en el estado, de los cuales 100 mil de ellos viven en pobreza, y de éstos a su vez 10 mil se encuentran en pobreza extrema, es decir, que no tienen ni siquiera el sustento diario para comer.

“Siempre decimos que la mejor forma para salir de la pobreza es que tengan un empleo, pero aquí no, éste no es el caso, la mejor forma es apoyarlos con programas, desarrollar una serie de políticas públicas que permitan que sin tener empleo, porque los niños no deben tener empleo, podamos sacarlos de la pobreza”, expuso el mandatario ante presidentes municipales del estado, funcionarios de primer nivel y organismos ciudadanos.