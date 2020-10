Desilusionados, pescadores de Navolato reportan escasas capturas de camarón

Navolato.- No ha funcionado el levantamiento de veda de camarón, pues pesqueros de Navolato, Sinaloa, reportan un inicio de temporada “muy malo”. Desesperados por la poca cantidad que capturan las pangas, pescadores urgen apoyos por parte del gobierno para salir adelante durante esta crisis.

Es principalmente la falta de inversión a la vigilancia a la pesca ilegal lo que ha dañado el inicio de la temporada de camarón, como lo señaló Julio Antonio Moreno, pescador de la cooperativa de Baradito y Altamura, en Dautillos, Navolato. En más de 30 años que ha trabajado en la pesca, aseguró que nunca le había tocado una pesca de tan terrible situación como la de este año.

“Este año no se cuidó el camarón, lo pescaron todo el año, matando a las huevas de los camarones, esa fue la causa de que haya tan poco camarón”, explicó. “El gobierno no metió dinero para la vigilancia, acabaron con el producto que iba a nacer”.

No solo la vigilancia, sino también la falta de apoyos para la gasolina, que mencionó que este año no hubo ninguno, y que las bajas capturas han sido insuficientes para pagarla. Entre 20 y 30 kilos por panga logran juntar, lo que no les permite costear los 150 litros de gasolina que gastan para salir a altamar.

En esta bahía, dijo, ha sido alrededor de 15 toneladas de camarón lo que han capturado desde el inicio de la temporada, mientras que en temporadas pasadas obtenían por encima de las 20 toneladas. Lo que obtienen se utiliza para pagar gastos y deudas, sin dejarles ganancia para sus hogares. Deudas de hasta 5 millones calculó Moreno que la cooperativa ha generado.

Una situación similar se vive en Las Aguamitas, Navolato, pues Raufel Ramos, pescador de la cooperativa de Barra de la Tonina, señaló que no ha habido el camarón que esperaban.

En esta bahía, unos 200 kilos por panga mencionó Ramos que ha capturado cada panga desde el inicio, tres veces menos que en otros años. Afirmó que eso no les alcanza ni para el pago de la gasolina.

“Apoyos no hay ninguno hasta la fecha, nos dijeron que no iba a haber apoyo de motores, ni subsidio de gasolina, nada (…) la Secretaría de Pesca vino nada más los primeros días antes de empezar, no nos dieron nada”, dijo.

Moreno mencionó que en las capturas que han hecho, el camarón ha salido de buen tamaño, pero es la cantidad lo que los tiene en desesperanzados en lo que será el resto de la temporada.

En esta misma cooperativa, Alejandro Mojardín, urgió el apoyo de gobierno tanto federal como estatal, pues la única ayuda que han recibido son despensas, que no les son suficientes para apoyar a sus familias, y el de Bienpesca que tan solo les da aproximadamente 7 mil pesos para todo el año.

En su caso, dijo, viven con él sus tres hijos, uno de ellos a punto de entrar a la universidad, que por la falta de recursos para el pago de colegiaturas se vio obligado a interrumpir su trayectoria escolar.

“No estudió porque no tenemos dinero para pagar la inscripción y los pasajes, no es justo que este gobierno no nos ayude en nada (…) este presidente para nosotros es puro hablador, aquí dejaron de estudiar muchas personas”, declaró.