Desmiente Omar Quevedo a Verónica Montaño: en Navolato no hubo actos de violencia en el PAN

Sinaloa.- El dirigente del PAN en Navolato, Omar Quevedo Beltrán desmintió a la candidata Verónica Montaño Cisneros, de que en este municipio se registraron actos violentos y la intromisión de grupos armados en contra de su equipo de trabajo, y lanzó un llamado al diputado local Adolfo Beltrán Corrales a que presente la denuncia de lo ocurrido el domingo 19 de diciembre, y que estos hechos "no sean actos mediáticos" de esta elección interna, que se puede atribuir a su posible destitución como coordinador del grupo parlamentario panista en el Congreso del Estado.

Se refirió a diversos audios que han circulado entre los panistas, como que Beltrán Corrales se va a retirar del PAN por el triunfo de Roxana Rubio Valdez, y le pidió al legislador que "guarde la compostura en el tema, sino sufrió la violencia como tal".

Insistió que en Acción Nacional de Navolato no están sufriendo este tema de violencia, y en particular en "mi municipio no hubo tal hechos de violencia como lo denunciaron ellos".

En cuanto a Beltrán Corrales, quien ocupa la coordinación del grupo parlamentario del PAN, "no nos extrañe que vaya a renunciar en el tema de la bancada y al tema de la militancia, por las mismas declaraciones que ha dado la misma exdiputada Roxana Rubio, sobre cambiar el tema de la coordinación de diputados del PAN".

Entonces, comentó que sería entonces una diputada la que asumiría la coordinación del grupo parlamentario, en referencia a la legisladora Giovanna Morachis Paperini, que haya detonado las declaraciones de Beltrán Corrales, que ratificó que "las veo de manera irresponsable, sino fueron ciertas".

"Solamente le pido al diputado que si fueron así , que presente las denuncias pertinentes ante las instancias correspondientes, y de mi parte, digo que en Navolato no sufrimos ese hecho de violencia y si lo sufrieron que nos digan quienes", externó el dirigente panista.

Agregó que los operadores políticos estuvieron trabajando todo el día y la presidencia del PAN local estuvo trabajando todo el día y estuvieron al pendiente de que no sucediera nada dentro de esta fiesta democrática del pasado domingo.