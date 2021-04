Dos niños en Dautillos, Navolato esperan a Miguel Ángel, quien desapareció en el mar

Sinaloa.- Una niña de dos años y su hermanito de cinco esperan a su papá, Miguel Ángel quien era el capitán de la embarcación que salió el pasado 8 de abril del campo pesquero Dautillos, municipio de Navolato, Sinaloa, con él y tres pescadores más a bordo y fueron a la captura de tiburón.

Por razones desconocidas ellos desaparecieron y días después fueron localizados los cuerpos de los jovenes Sinue Guadalupe y José Francisco.

Ayer sus nietos le preguntaron por su papá y su corazón se le hizo chiquito, cómo explicarles lo que está sucediendo, que no encuentran a su abuelo en el mar, que lo han buscado mucho pero no hay ni el menor rastro de él, explicó Daniel García.

Este día del niño es muy doloroso porque sus nietos estarán sin Miguel Ángel, su abuelo, quien era muy consentidor. Para que no les sea tan difícil a los menores este día les compraran un pastel y los llevaran a algún lado a comer, pero nada será igual.

Además del respeto que le tiene al mar ahora le provoca dolor, si no fuera porque tiene que salir a buscar a su hijo, quien creció y vivió su niñez en ese mar en el que ahora lo buscan, se alejaría por un tiempo. Su esposa le dice que ya se aleje de la pesca ya no quiere sustos ni mortificaciones pero no tienen otra actividad de qué vivir, explicó Daniel.

El campo pesquero de Dautillos, Navolato, Sinaloa no está completo les faltan dos de los suyos y están a la espera que el mar se los regrese.