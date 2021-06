Elecciones Sinaloa: Jornada tranquila se vivió en Navolato

Sinaloa.- Pese a las altas temperaturas, miles de navolatenses acudieron ayer a emitir su voto. Algunos llegaron puntuales a las 8:00 horas y se vieron obligados a esperar bajo los fuertes rayos del sol hasta más de media hora para que se instalaran las casillas, debido a lo insoportable del calor y que tenían que ir a sus trabajos, algunas personas decidieron salirse de las filas y retirarse.

Hubo quienes reclamaron el porqué las casillas no se instalaron a la hora contemplada. En algunas casillas había muchas personas que querían estar observando el proceso y el personal del Instituto Nacional Electoral les decía que no podían estar tantas, por lo que se daban intercambios de palabra, pero no pasaban a mayores.

Vecinos

Los candidatos a la alcaldía: Rigoberto Mejía Samaniego, por el Partido Revolucionario Institucional y Aarón Aldana, por Movimiento Ciudadano, votaron en la misma casilla, la cual estaba ubicada en el Jardín de Niños “Sor Juana Inés de la Cruz”, en la colonia Antonio Yamaguchi, ambos eran muy conocidos por las personas que hacían fila. Los dos estuvieron bajos los fuertes rayos del sol por varios minutos, el que solo le permitieran la entrada a dos personas hacía más lento la votación.

Por su parte, la candidata por Morena-PAS, Margoth Urrea, acudió a emitir su voto a las 10:30 horas en una casilla ubicada en el Conalep. Eliazar Gutiérrez Angulo, candidato por el Partido del Trabajo, emitió su voto en la sindicatura de La Palma.

Durante la tarde de ayer la votación en la casilla especial instalada cerca de las instalaciones de donde estaba el ingenio había sido muy baja, muchas boletas estaban sobre las mesas.

Durante todo el día, los rumores de que personas habían sido «privadas de forma ilegal de la libertad» se esparcían por todos lados y causaban temor, también se decía que algunas personas andaban comprando votos, pero al cuestionar a las autoridades electorales y de la Secretaría de Seguridad Pública respondían no tener ninguna información al respecto.

El horario de cierre de las casillas se llegó y la puerta del Conalep fue cerrada, esto sorprendió a personas que no habían votado y se resguardaban bajo la sombra de árboles o de postes; aunque corrieron, ya no les permitieron pasar y no pudieron a votar. Empezaron los reclamos contra el representante del INE que resguardaba la puerta, le reprochaban que por qué para cerrar eran tan puntuales cuando habían abierto muy tarde.

Afuera de las escuelas, hospitales y lugares en donde se instalaron las casillas había personas atentas al conteo de votos y de lo que hacían los representantes de casilla.

Tras el cierre de las casillas se preparó todo en el Consejo Municipal Electoral para esperar los paquetes electorales, pero los minutos y las horas pasaban y no llegaban. La esperanza del arribo del primero se avivaba al voltear al centro de salud y ver que ya habían puesto los resultados de una de las urnas.

A las 20:32 la urna en la que iban las boletas de la casilla 3629 de diputados federales, en la cual el PAN tenía 12 votos; el PRI, 62 y Morena, 61 fue la primera en llegar, fue recibida con aplausos. Hasta el cierre de esta edición ningún candidato había dado su pronunciamiento sobre los resultados preliminares, tampoco se habían proclamados ganadores, se espera que lo hagan este día.

Los Datos

Participación

Fueron muchos los adultos mayores que acudieron a votar. Algunos iban con muletas, sillas de ruedas. En este caso faltó capacitación en el personal del INE, porque los hacían esperar durante varios minutos, no les daban preferencia.

Seguridad

Policías municipales y de Tránsito fueron los que se encargaron de la seguridad. Se miraban patrullas realizando rondines y también agentes de tránsito, se hacían presentes en las casillas en donde había mayor participación de votantes.

Preliminar

33.0063 %

Margoth Urrea Pérez

Morena-PAS

27.1532 %

Jesús Rigoberto Mejía

PRI



12.0463 %

Eliazar Gutiérrez Angulo

PT