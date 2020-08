Eliazar Gutiérrez Angulo, alcalde de Navolato da positivo a Covid-19

Culiacán, Sinaloa.- Da positivo a coronavirus el alcalde de Navolato Eliazar Gutiérrez Angulo quien al momento sigue hospitalizado. De acuerdo al secretario particular del Ayuntamiento de Navolato, Jesús Ángel Reátiga García, el alcalde se está alimentando bien, conserva su buen estado de ánimo y no deja de pensar en recuperarse para salir a trabajar.

"Ya se siente más descansado", comentó.

Desde su cama de hospital privado en el que está internado desde el pasado 14 de agosto, hace el llamado a la población para que se cuiden, que no se arriesguen y si no hay necesidad de salir a la calle, no lo hagan, y en caso de tener que hacerlo a que se laven las manos de forma frecuente, lleven siempre su gel antibacterial, y utilicen el cubrebocas. Aún no se sabe cuándo podrá regresar a su casa.

Mientras tanto, se informó que la esposa de Eliazar Gutiérrez ya esta recuperada tras haber sufrido coronavirus en días pasados.