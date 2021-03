Eliazar Gutiérrez llama a los Gobiernos a reconsiderar la reapertura de las playas en Sinaloa

Sinaloa.- El alcalde con licencia Eliazar Gutiérrez Angulo llama a los Gobiernos municipal, estatal de Sinaloa y federal a reconsiderar la apertura de playas de Navolato. Insiste en que se debe de analizar de manera muy responsable este tema, por los riesgos de contagios de Covid-19.

Expuso que el caso particular del municipio de Navolato debe revisarse a fondo y con mucha responsabilidad, por ser el segundo destino turístico del estado de Sinaloa más visitado, específicamente las playas de Altata y El Tambor, por la cercanía que existe con Culiacán.

“No quiero echarle la culpa a los culichis, sino al contrario, gracias a ellos tenemos una fortaleza en lo económico, pero en esta situación en particular creo que, tanto a ellos como a nosotros, manejar un estado de convivencia de manera masiva pondríamos en riesgo a toda la gente de los dos municipios”, sostuvo. Pide que se tomen las decisiones que más le favorezcan a la sociedad.

“Lo digo con todo respeto, pero hablar de una apertura de playas, la verdad, yo sigo con muchas dudas. Siento que, como Gobiernos, estarían cayendo en una irresponsabilidad. Ojalá que yo me equivoque y no se den las cosas mal, pero a como el panorama mundial y nacional está pintando, creo que es de replantear la posibilidad de no abrirlas. Yo no me atrevería, y como ciudadano estaría en contra de que se abrieran las playas en Navolato”, finalizó.