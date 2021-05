Eliazar Gutiérrez se compromete a seguir encabezando un gobierno sencillo, honesto y con mucha justicia social

Navolato, Sinaloa.- Ante unas tres mil personas que se dieron cita al campo Las Cachimbas de la colonia Margarita Maza de Juárez de la sindicatura de Villa Juárez, Eliazar Gutiérrez Angulo, candidato del PT a la presidencia municipal de Navolato aseguró que falta sólo una semana para asegurar un triunfo contundente que le permitirá continuar un periodo más al frente del Ayuntamiento.

Durante el mitin de pre-cierre de campaña, en el cual estuvo acompañado de su esposa María Martha Zazueta, así como de Irma Meza, candidata a diputada del PT por el Distrito 11 y los integrantes de su planilla, Eliazar Gutiérrez reiteró que tiene la experiencia, capacidad y honestidad para seguir trabajando con más ganas al servicio del pueblo navolatense.

“Los hechos hablan por sí solos, porque podemos presumir que el Décimo Tercer Ayuntamiento de Navolato es uno de los mejores administrados en todo el estado, porque a pesar de las crisis financieras y de la pandemia, no nos hemos endeudado”, sostuvo el candidato del PT a la alcaldía de Navolato.

Prometió continuar encabezando un Gobierno de puertas abiertas, sencillo, honesto y con mucha justicia social en la aplicación de los recursos públicos, y seguir con las políticas públicas que mantiene el presidente de México Andres Manuel López Obrador en el proyecto de nación de apoyar a los más necesitados.

“Amigos y amigas tengan confianza que no les vamos a fallar, y no me queda la menor duda que este 6 de junio vamos a ganar las elecciones con el apoyo del pueblo para seguir trabajando de la mano con la sociedad y lograr mayores beneficios y desarrollo en las familias de Navolato”, afirmó Eliazar Gutiérrez,

Por último hizo un llamado al pueblo de Navolato que si les quieren comprar el voto, agarren el dinero y todo lo que les den, pero el 6 de junio voten por él y todos los candidatos del PT que representan confianza y seguridad para asegurar progreso y bienestar en los próximos tres años.