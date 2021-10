En Navolato cae hasta un 50% las ventas en puestos ambulantes

Sinaloa.- Para Arturo Ocadio Ramírez y su familia, el sueño de tener una mejor vida se ha convertido en una pesadilla, pues al viajar desde el Estado de México al municipio de Navolato, para trabajar como vendedores ambulantes, no ha funcionado, ya que con la pandemia las ventas no han sido buenas, cayendo hasta un 50 por ciento.

Recientemente, con la tercera ola de covid que azotó al país y Sinaloa, la economía de las familias volvió a caer y en especial en el sector comercio. Ante esto, ha tenido que bajar el precio de la mayoría de sus productos, aunque su ganancia sea menor, porque las ventas, dijo, se siguen desplomando hasta un 50 por ciento.

Y aunque se acercan las fiestas de fin de año, consideró que si los casos de covid siguen activos en el municipio será difícil tener buen cierre de año, sobre todo porque la mayoría de la gente tiene miedo de salir a las calles a consumir y si lo llega a hacer es solo para comprar en el súper.

Señaló que su familia y él han pensado en regresar a su tierra de origen, pero que primero tienen que vender todos sus productos, ya que representa un gasto muy grande el trasladar su fuente de trabajo. Arturo y su familia se dedican a la venta de artículos de cocina, desde ollas, sartenes, licuadoras y comales en diferentes diseños.