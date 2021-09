En Villa Juárez, Navolato, amenazan con pagar agua hasta que se vaya el alcalde Eliazar Gutiérrez

Sinaloa.- El alcalde de Navolato, Eliazar Gutiérrez Angulo se niega a tener comunicación con los síndicos y con la población del municipio para atender el problema de desabasto de agua en Villa Juárez y, que ha llevado a los usuarios de las colonias populares a tomar la decisión de no pagar el recibo de consumo hasta que se vaya el presidente municipal, denunció el síndico de Villa Juárez, Bogar Gerardo Diarte Salaiz.

Fue hasta el jueves por la noche que comenzaron a recibir el vital líquido, pero desconoce que tipo de maniobras realizaron el personal de la Japan, si reconectaron las cuchillas de la bomba en Las Ilusiones o colocaron una planta de energía eléctrica.

“El presidente municipal nunca me habla para dar explicaciones, no hay comunicación y no da detalles de nada, uno le marca y siempre contesta su secretario y menos él, y conmigo nunca la ha tenido”, lamentó Diarte Salaiz, que ante la indiferencia del edil ha optado por movilizarse y buscar resolver los problemas con directores o jefes de departamento.

Consideró que Gutiérrez Ángulo seguramente ya se quiere ir y no quiere resolver nada, y lo que únicamente está haciendo es buscar que la gente pague el agua, agarrar dinero e irse.

Externó que los habitantes de Villa Juárez están sorprendidos por las declaraciones recientes del alcalde, en el cual presuntamente aseguró que simulan descomposturas de las máquinas que suministran agua potable para suspender el servicio y con ello, se pretende obligarlos a los usuarios a pagar sus recibos.

El síndico de Villa Juárez calificó como desafortunada la estrategia de Gutiérrez Angulo, que es una evidencia de que la queja interpuesta ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos debe ser atendida, e investigar por qué este edil está realizando estas conductas en perjuicio de muchas personas que llevaban hasta ocho días sin agua, como parte de una estrategia de cobranza hacia los morosos.

Estos hechos, insistió esta provocado una reacción de los habitantes de las 40 colonias que han manifestado que no van a pagar sus recibos hasta que deje el cargo Gutiérrez Angulo, porque dentro de las suspensiones del servicio, le dicen que no han tenido agua ni la mitad del mes.