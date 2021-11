¡En crisis! Se desploman las ventas en comercios de Navolato

Atribuyó la falta de recuperación a la carencia de inversión para incentivar el crecimiento del comercio por parte de las autoridades estatales y sobre todo municipales, ya que la petición de acercamiento que se a realizado por parte de la cámara empresarial a la presidenta municipal Margoth Urrea Pérez no tiene respuesta desde hace varias semanas, además de que se depende completamente de la agricultura que se está apenas iniciando.

Jorge Quevedo Beltrán, presidente de la Cámara Nacional del Comercio Servicios y Turismo (Canaco) delegación Navolato expuso que, son más de 4 semanas las que arrastran los establecimientos comerciales con bajas ventas, lo que genera que hasta el momento no se cuente con recuperación económica a pesar de mantenerse el estado en semáforo epidemiológico en verde.

