Entrega Eliazar Gutiérrez su Tercer Informe de Gobierno de Navolato, Sinaloa

Sinaloa.- Para dar cumplimiento a lo establecido en la ley, el presidente municipal de Navolato Eliazar Gutiérrez Angulo, hizo entrega al pleno de Cabildo del tercer informe de labores de la administración 2018-2021, en el cual destacó avances y desarrollo principalmente en los servicios de primera necesidad como son agua potable, drenaje y energía eléctrica, así como en el deporte, cultura y educación.

Durante la sesión Ordinaria de Cabildo 107/21, el acalde navolatense entregó el documento en el cual destacó que su Administración Municipal logró trabajar para llevar obras con mucha justicia social y beneficios a las familias del municipio, sin endeudarse, y además tuvo la capacidad de atender los compromisos heredados de administraciones pasada con todos los pagos muy puntualmente a mediano y largo plazo.

“Logramos en estos tres años, una Administración de mucho acercamiento, diálogo y coordinación, pero sobre todo de mucha confianza con la gente, y eso nos permitió llevar a cabo un ejercicio de Gobierno donde aplicamos la fórmula que nos permitió el éxito; trabajar en equipo con la sociedad”, sostuvo.

Explicó el munícipe que dentro de los trabajos más destacados en este último año de Gobierno, logró combatir el rezago en los servicios básicos como el agua potable, drenajes, electrificaciones, principalmente en la zona rural, así como el apoyo al deporte que siempre fue una prioridad, además de la educación y la cultura.

El mandatario municipal Eliazar Gutiérrez indicó que la situación de la pandemia complicó muchos escenarios que provocó complicaciones para haber logrado cerrar con más tiempo la ejecución de las obras, sin embargo aseguró que la mayoría van a quedar terminadas, y las que queden pendientes, dejará el recurso para que las concluyan y no le quede ninguna carga en ese sentido a la próxima administración.

Agradeció a todo el pueblo de Navolato por la confianza que siempre le tuvieron y dijo “me voy muy contento, no satisfecho porque desgraciadamente la pandemia a nivel mundial pospuso muchos proyectos, se perdió mucho tiempo, hubo muchos funcionarios con problemas de salud, nosotros mismos la vivimos en carne propia con el fallecimiento de cerca de 30 compañeros y en general, no hubo familia que no resintió los efectos de la pandemia”.

Por último consideró que pudo haber logrado avanzar en otras cosas, pero lamentablemente las condiciones de la pandemia no lo permitieron, y le deseó buenos resultados a la próxima administración.