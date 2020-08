Este domingo permanece cerrado el acceso de autos al malecón de Altata, Navolato

Navolato.- Elementos de Protección Civil y Tránsito Municipal continúan resguardando las playas y el malecón de Altata en Navolato, para evitar que se hagan aglomeraciones en los lugares turísticos del municipio y evitar contagios de Covid-19.

Marco Antonio Juárez Salgueiro, aseguró que el malecón de Altata permanecerá cerrado este domingo a la circulación de automóviles misma medida que se ha venido tomando desde hace varios fines de semana así como que hoy sábado solo se permitió el acceso a los restaurantes.

El director de Protección Civil manifestó que continuarán con los operativos para evitar aglomeraciones y más contagios de Covid-19 en el muncipio de Navolato, Sinaloa.

Las recomendaciones es que continuemos cuidandonos, la sana distancia y el uso del cubrebocas y pues evitar exponernos.

Playas cerradas

Aseguró que las playas continuaran cerradas por ello hizo el llamado a la ciudadanía a que no acudan a estas pues además de la situación de pandemia, hay un alto oleaje que los puede poner en un mayor peligro, esto debido a que no hay personas de rescate en la zona.

Juárez Salgueiro dijo que ya no encuentran de qué forma decirles a las personas que no acudan a las playas pues a pesar de que están cerradas siempre están buscando cualquier espacio para meterse a pesar de que no está permitido el acceso.

Aseguró que no se han presentado arrestos por ello es que las personas deben de hacer conciencia y respetar las indicaciones de las autoridades para evitar problemas de salud y faltas administrativas.

Hay que recordar que el fin de semana pasado comerciantes de Altata bloquearon el acceso al puerto, en protesta por el cierre del malecón por parte del Ayuntamiento de Navolato.