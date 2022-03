Estudiantes denuncian acoso por parte de un maestro de la UAS de La Palma en Navolato, Sinaloa

Navolato, Sinaloa.- Alumnas de la preparatoria Genaro Vázquez Rojas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en la comunidad de La Palma, Navolato, Sinaloa, realizaron este miércoles una manifestación para exigir que se les brinde seguridad y se respeten sus derechos como estudiantes.

Y es que el grupo de jóvenes, señalaron que en reiteradas ocasiones han sido acosadas directamente por parte de un profesor de la escuela.

Ante las omisiones por parte de los directivos de este plantel, las estudiantes exigieron que se dé una verdadera solución y que las autoridades tomen cartas en el asunto, pues aseguran que son más de 7 alumnas las que han sufrido de hostigamiento y acoso sexual.

"No es justo, la directora dijo que no se tienen las pruebas suficientes para que el profesor dejara de impartir clases; y se les tiene que hacer justicia a esas 7 mujeres que fueron víctimas, y quizá son más pero no se animan a hablar", expresó una estudiante.

Estudiantes denuncian acoso por parte de maestro en Navolato

Asimismo, comentaron que les han pedido no hablar más esta situación, pues no quieren que se afecte a familiares del docente, ya que se trata de tercera personas.