Exigen ingreso de vehículos al malecón de Altata, Navolato

Navolato, Sinaloa.- Con dos bloqueos, vendedores de mariscos del muelle 33 del puerto de Altata exigieron al Ayuntamiento de Navolato el ingreso al malecón de vehículos. Uno de los plantones fue a la entrada de Altata y el otro a la altura del poblado Bariometo Segundo.

Las manifestaciones tuvieron una duración de una hora y media, aproximadamente, y algunas familias que iban al puerto, así como otras que se dirigían a las diversas zonas residenciales, se vieron en la necesidad de regresar a la capital de Sinaloa, Culiacán.

Algunos de los inconformes también protestaron por los volantes que está entregando el Ayuntamiento de Culiacán, en donde se informa que al malecón de Altata no se puede ingresar en vehículos, comentó el alcalde Eliazar Gutiérrez Angulo.

Negociación

El primer edil del municipio cañero indicó que la negociación para que liberaran la carretera fue que el próximo sábado se va a permitir el ingreso de automóviles hasta las 17:00 horas, y el domingo hasta las 14:00 horas.

Plantón por parte de vendedores de mariscos. Foto: El Debate / El Debate

Detalló que el reclamo de algunos vendedores de mariscos del muelle 33 era que al no entrar en sus unidades, muchos de los visitantes no llegaban hasta donde estaban ellos, y no tenían ventas.

“Es muy difícil darle gusto a todos porque tienen necesidades diferentes. Algunos restauranteros están a favor de que se cierre el malecón, y otros no”, detalló Gutiérrez Angulo.

Protección Civil se encuentra en la zona. Foto: Luis Gerardo Magaña / El Debate

Aclaró que lo único que quiere su Gobierno es que los visitantes, así como los vendedores de mariscos y toda la población del puerto, se cuiden para evitar contagios de coronavirus.

Indicó que hay muchos visitantes que no hacen caso y acuden nada más a ingerir bebidas embriagantes al malecón y a hacer desmanes, como ocurrió el fin de semana anterior, cuando algunos jóvenes jugaron arrancones, poniendo en peligro a niños.