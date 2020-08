Familias preocupadas por falta de recursos para que sus hijos inicien clases a distancia en Villa Juárez, Navolato

Navolato.- Preocupa el inicio del ciclo escolar en la sindicatura de Villa Juárez, en Navolato, porque hay cientos de niños que no cuentan con las herramientas adecuadas para poder tomar las clases a distancia.

Hay una gran cantidad de familias de bajos recursos que sólo cuentan con un televisor y tienen entre tres a cuatro niños en diversos grados escolares por lo que no todos podrán ver sus clases.

Sin internet

En muchas colonias no hay servicio de internet y en donde hay muchos no pueden pagarlo por lo que las autoridades de los tres niveles de gobierno deben implementar programas para que no haya deserción escolar, comentó Jorge López Hernández presidente de la Asociación de Profesionistas Indígenas del Noroeste.

El líder social urgió que en esta localidad se implemente el programa de internet gratuito, se apoye a las familias con varios niños con televisores.

Una gran cantidad de estos niños son hijos de jornaleros que vinieron a trabajar a Sinaloa y con la esperanza de una mejor vida se quedaron en esta sindicatura.

Muchos viven hacinados en galerones y carecen de muchas comodidades como tener un baño propio.