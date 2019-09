Fueron 58 familias las evacuadas en Navolato por Lorena

Navolato, Sinaloa.- El Alcalde de Navolato, Eliazar Gutiérrez dio a conocer que fueron alrededor de 58 familias las afectadas específicamente en el ejido de Guamuchilito tras las fuertes lluvias de ayer.

Comentó qué ya se habilitó un albergue en la sindicatura de la Palma para refugiar a las familias afectadas.

Estuvimos haciendo un recorrido desde el día de ayer y ahorita por la mañana, el cause del Dren Cedritos es el que estamos con atención

El edil comentó que afortunadamente el nivel de agua del Dren no aumentó y fue el mismo que el el año pasado y no ha llegado a salirse de su cause, sin embargo estarán alerta ante cualquier situación que se pudiera presentar .