Ganaderos de Navolato se dicen en el olvido por autoridades

Sinaloa.- Un grupo de Ganadores oriundos de Navolato, denuncian que se encuentran en el olvido por todo tipo de autoridades, lamentaron la diferencia mostrada por el Gobierno Federal, Estatal y Municipal en torno a la caída del precio en el que se encuentra actualmente el Ganado.

"Hay una desatención completa, del gobierno federal, estatal y municipal yo creo que, eso que planteamos en relación al ganado que no podemos sacar y que entran de otros países, por falta de atención de nuestras autoridades, de la Unión el estatus sanitarios que teníamos se nos bajo de tal manera que en estos momentos no podemos exportar a Estados Unidos" lamentó el ganadero Luis Alfredo Montes.

Denuncio que la importación ilegal por la frontera sur del país está afectando la actividad y las autoridades federales han hecho caso omiso, beneficiando a un grupo determinado de intermediarios.

Durante la rueda de prensa, acompañado de otros ganaderos, Jorge Pugna expresó que están en la idea de crear una nueva organización para darle impulso a la autoridad ganadera, ya que son muchas las familias que viven de la ganadería, y la situación se encuentra difícil.

Expresó que en Sinaloa el precio en pié del ganado es de 40 pesos, mientras Sonora y Chihuahua ronda entre los 70 o 80 pesos.

"Nos queda claro quien se esta beneficiando y lo entendemos perfecto que es un intermediario, que es el acopiador, el comercializador, queremos dejarlo muy claro porque el ciudadano común pudiera decir que nosotros los ganaderos, todavía estamos pidiendo más porque el ciudadano piensa que el que se beneficia somos nosotros".

Jorge Puga lamento que por intereses políticos los líderes ganaderos no trabajan de manera eficiente, debido a que los presidentes de la UGRS solo son empleados del gobernador en turno.

Exigen que el Comité de Sanidad Animal no dependa de la unión ganadera, si no que sea un comité de ciudadanos y gente realmente interesada en la salud pública, donde puedan participar especialista y ganaderos para darle voz y voto.

