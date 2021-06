Habitantes de Casa Blanca, Navolato, no duermen para poder juntar un poco de agua

Navolato, Sinaloa.- Todos desvelados andan algunos habitantes de la comunidad de Casa Blanca, debido a que por la noche les llega un poco de agua y tienen que aprovecharla juntándola en cubetas, jarillas y lo que puedan. La escasez del vital líquido es tanta que hay veces que tienen montones de ropa sucia, los porches y patios de las viviendas están tapizados de polvo debido a que no tienen agua para trapear.

Mientras los habitantes de las comunidades cercanas duermen, en Casa Blanca, municipio de Navolato, Sinaloa se escucha el ruido y los murmullos de los pobladores de cuando andan poniendo la cubeta en un hoyo porque apenas teniendo la llave al ras del suelo pueden tener un poco de agua. Si fueran personas de fuera les daría miedo porque parecen almas en pena.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La problemática de la escasez de agua ya tiene varios años y por más que han pedido a las autoridades que les ayuden a solucionar el problema han hecho oídos sordos, denunciaron los afectados. Tienen tambos grandes que les llevó la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Navolato (Japan ), pero la sindicatura no tiene pipa por lo cual no les abastecen del vital líquido. Los pobladores dicen estar desesperados y creen que no les llega suficiente agua porque la agarran en un empaque, unas cuarterías y también en otra empresa.

Leer más: La tormenta tropical Blanca no representa un peligro para Sinaloa

“La gente que tiene dinero puede hacer un pozo y terminar con este calvario pero los que nom tenemos que seguir batallando”, lamentó un vecina de nombre Alma Rosa.

“En la noche estamos cachando un poco de agua poniendo la cubeta en un hoyo pero así nos llega el recibo completo'', comentó un habitante.

Leer más: Congreso de Sinaloa exhorta a armonizar reglamentos en materia ambiental

En este día les avisaron de la Japan que les van a cortar el agua de la 6 de la mañana a las 6 de la tarde, por lo que la situación se va a poner peor porque en algunas casas salía muy poquita agua en el día y ahora ni eso.