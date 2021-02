Inconforma a vecinos el acaparamiento de una calle en Navolato

Sinaloa.- La construcción de lo que parece ser una cochera en la avenida Lázaro Cárdenas y Paseo la Primavera ha provocado molestias en algunos vecinos de la colonia Obrera, ubicada en el municipio de Navolato.

De acuerdo a los inconformes, le han solicitado a la persona que presuntamente invadió varios metros de la calle, que es el acceso principal a varias viviendas, a que acredite la propiedad; y también le han solicitado lo mismo al Ayuntamiento, pero al momento no lo han hecho.

Por esta razón, consideran que construyó en un espacio público que se debió haber dejado libre para el acceso a los vehículos.

Antes, este particular ya había acaparado más del terreno que le correspondía, pero no le habían dado importancia, pero en diciembre del año pasado inició la construcción y trabajaban en la misma de noche, por lo que se considera que era porque no podía acreditar la propiedad, explicaron algunos afectados.

No les hicieron caso

De acuerdo con los denunciantes, le dieron a conocer la situación a funcionarios del Ayuntamiento cuando apenas se estaba iniciando la construcción, pero no se hizo nada para pararla.

Ahora, debido a esta barda o cochera y a un poste de la Comisión Federal de Electricidad que está en la calle, no entra el camión recolector de basura, la entrada quedó muy reducida y en una emergencia se les dificultaría salir.

“Si el Ayuntamiento hubiera actuado en tiempo y forma, cuando apenas iniciaba la construcción, no existiría el problema que ya está”, explicó un denunciante. Alguna información que les han dado en el Ayuntamiento es que el particular construyó en un área verde, pero tampoco lo han acreditado; y si es área pública, no debió haber construido.

Los inconformes desean una respuesta del Ayuntamiento. Si el terreno corresponde al particular y lo puede comprobar con documentos, piden que se los hagan saber; pero si no es de él y construyó a sabiendas de esto, se debe hacer algo para solucionar el conflicto.

Los inconformes explicaron no querer tener problemas con el particular, solo buscan que se deje libre el acceso vehicular.

Detallaron que en días pasados hubo una reunión de vecinos con las autoridades municipales y se apreció mucha tibieza por parte de los servidores públicos hacia el particular.

No quedaron conformes con el resultado porque ellos están perdiendo un acceso seguro a sus domicilios, lo cual les quita plusvalía.

El Dato

Mal diseño

Durante un recorrido por la colonia Obrera se pudo apreciar que sus calles no tienen diseño. En algunas partes los andadores son amplios, y en otros son demasiado estrechos. Es evidente la mala planeación de las construcciones.