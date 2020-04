Inician operativos para retirar racers en playas de Navolato

Navolato, Sinaloa.- Ante la falta de responsabilidad de algunos ciudadanos que no acatan las instrucciones de la autoridad de no salir de sus casas si no es necesario para evitar un mayor número de contagios de Covid-19 en el estado, este jueves se iniciaron operativos de seguridad para el retiro de vehículos 4x4, conocidos como racers.

Tal como lo había informado el secretario de Seguridad Pública en la entidad, Cristóbal Castañeda Camarillo, este mismo día, y en coordinación con autoridades de los tres órdenes de Gobierno, se realizaron recorridos por diversas playas y centros de recreo en donde fue evidente la inconciencia de algunas personas que, pese a la contingencia sanitaria, salieron a pasear en este tipo de unidades.

Informó que fue en el municipio de Navolato en donde se retiraron las primeras unidades las cuales serán remitidas a barandilla, además de que se les impondrá una multa a sus conductores por no atender las medidas preventivas emitidas por las diferentes instancias.

Operativos que se realizan en las playas de Navolato epara retirar racers. | Especial

Insistió que pese a estar en periodo de Semana Santa no estamos de vacaciones y es necesario que la población se mantenga en sus hogares y salir sólo en caso de ser necesario.

Lamentó que hay quienes ponen en riesgo no sólo su propia vida sino la de los demás, pues recordó que por cada caso de Covid-19 del que se tiene conocimiento pudiera haber 8 más que no están registrados por lo que las medidas de seguridad se deben extremar.

Agregó que, al igual que las diferentes corporaciones, la Policía Estatal Preventiva seguirá con los recorridos e inspecciones a fin de resguardar a la población.