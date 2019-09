Invierten 2 mdp en la pavimentación en la sindicatura Ángel Flores

Navolato, Sinaloa.- "Esta es la forma como este Décimo Tercer Ayuntamiento de Navolato cumple con el compromiso de trabajar de la mano con la sociedad para lograr el cambio y el desarrollo que todos esperamos", dio a conocer el presidente municipal Eliazar Gutiérrez Angulo durante el banderazo de inicio de la pavimentación de la calle Quinta de la colonia Fidel Gutiérrez de la sindicatura General Ángel Flores; la cual tendrá una inversión de 2'300,000 mil pesos, recurso que fue recaudado del impuesto predial rústico.

Ante los vecinos de ese sector beneficiado, el alcalde navolatense expresó que esta obra vendrá a cambiar el rostro y la imagen de esta colonia donde viven muchas familias que han sido tan lastimadas durante las temporadas de lluvias, por la pérdida de bienes materiales, pero les recalcó que con esta pavimentación va a ser muy diferente su calidad de vida.

"Queridas familias de ésta, también mi colonia donde yo nací aquí en La Palma, crecí, me casé y aquí están mis hijos, y mis hijos, bendito sea Dios, no nacieron aquí, pero todos crecieron y somos parte de esta gran familia de la colonia Fidel Gutiérrez; y es por eso que ahora que el pueblo me apoyó para que fuera su presidente municipal, me da mucho gusto venir a traer este beneficio tan importante para todos ustedes", dijo el mandatario municipal Eliazar Gutiérrez.

Mencionó el munícipe que hoy se viven tiempos de cambios, en los cuales vendrán cosas muy buenas para el bienestar y desarrollo de los pueblos, con el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, quien está haciendo grandes esfuerzos, por atender primero a los pobres, y está dirigiendo gran parte de los programas sociales para beneficiar a los sectores más vulnerables, como adultos mayores, personas con capacidades diferentes, Jóvenes Construyendo el Futuro, estudiantes de preparatoria y profesional.

Eliazar Gutiérrez informó que el recurso que se destina en esta obra, es dinero de los impuestos que pagan cada una de las familias, y será sin ninguna aportación de los beneficiarios "no venimos a regalarles nada, a nosotros sólo nos toca administrar el dinero que es de ustedes y regresárselos en beneficios, y eso es lo que estamos haciendo".