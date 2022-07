Josefina recuperó su voz, gracias a su elaboración y venta de pan casero en Navolato

Sinaloa.- Josefina Aldana Salazar, originaria del municipio de Navolato, lleva alrededor de 15 años vendiendo sus productos en el edificio del Ayuntamiento municipal. Con la oportunidad de poder vender sus productos de pan y frutas de temporada, Josefina, ha logrado a salir adelante.

La adulta mayor comentó, que todo inició al haber pasado por una complicación de salud que evitó que pudiera hablar, pues llegó a perder su voz por un lapso de varios meses, pero al trabajar en atención al público fue como ha ido recuperando poco a poco su voz.

“Me dijeron que hiciera alguna actividad donde yo hablara y gritara, y pues le dije a mi hija y nuera que me ayudaran a preparar lo que es el pan, empanadas, coricos y demás. Fue así como la voz me empezó a salir y gracias a Dios así la recuperé y seguimos aquí”, expresó Josefina.

La comerciante, señaló que esta actividad le ha dado mucho, pues no tiene de nada que avergonzarse, ya que la gente le comenta si no le da pena al haber estado en otros cargos públicos como regidora del Ayuntamiento de Navolato, promotora de la salud, bienestar y comisaria.

Josefina Aldana comentó que ya son varios años de vivir la experiencia de que con su trabajo logro recuperar su voz, así como el sentirte bendecida que puede aportar para el sustento de su hogar, por ello dijo que siempre trata de apoyar a los demás, cuando no tienen para probar sus productos los regala.

Añadió que cuando la venta diaria varía en la cantidad, pues puede vender desde 100 pesos o cuando le va bien los 500, pero siempre con una buena actitud para ir a ofrecer su producto y que la gente pueda disfrutar de sus creaciones.

“Es muy bonito este trabajo, aunque no queda mucho, pero me salgo de la rutina, me ayuda en mi salud, recuperé mi voz porque yo no tenía nada de voz, por eso agradezco mucho y no me da pena de estar aquí vendiendo”.

La preparación de pan, empanadas y coricos que hace Josefina inicia desde las 5:00 horas de la mañana, logrando así la preparación de 28 cajas para vender al día.

Finalmente la comerciante llamó a las mujeres a no rendirse ante cualquier situación difícil, pues siempre hay alguna forma de salir adelante y de emprender el vuelo con un negocio o alguna motivación para no detenerse ante un obstáculo.