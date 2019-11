Limpian más de 500 kilos de basura en playas de El Tambor

Navolato.- A pesar de que se cuenta con contenedores de basura en El tambor, mediante una jornada de limpieza, denominada “Salvando la vida de las especies marinas” la Secretaría de Pesca, en coordinación con más de 50 jóvenes de la Universidad Ceus, recogieron de las playas de El tambor, más de 500 kilos de basura.

Campaña de limpieza

Respecto a la actividad el secretario, Sergio Torres Félix, explicó que trata del inicio de un programa que busca conservar la vida de las especies marinas, esto mediante la no contaminación de las playas.

“Estamos limpiando playas, ríos, lagunas, de la basura, porque toda esa basura tarde o temprano llega a los océanos y obviamente mata a las especies marinas”, expresó, ya que se busca contar en Sinaloa con una pesca sustentable, creando una mayor conciencia en los ciudadanos para que colaboren al no tirar basura que llega a los mares y mata a las especies.

“El tema aquí no es venir a recoger la basura, venimos para crear conciencia en los ciudadanos de que lo que se ocupa es no tirar basura”,dijo Torres Félix.

En este tema recordó las decenas de años que tardan en desintegrarse algunos plásticos, por lo que se requiere de la colaboración de la sociedad para que los desechos no terminen en las playas.

Basura abandonada

Respecto a los residuos, especificó que en la recolección de basura que se realizó se detectó que lo que más es dejado por turistas, son botellas de refresco, botellas de agua, envases de cerveza, y bolsas de plástico, por lo que se hace el llamado a los ciudadanos a recoger sus residuos antes de irse.

Desgraciadamente y con tristeza lo digo, había mucha basura, en esta parte de la playa del tambor

Falta de conciencia

Por su parte Marcia Zazueta, docente de la universidad, hizo un llamado a hacer conciencia sobre el cuidado del medio ambiente, ya que fueron inmensas las cantidades de basura que se fue recogiendo a pesar de que la playa aparentaba estar limpia.

“Nosotros como seres humanos somos los culpables de irnos acabando poco a poco con lo que la naturaleza nos da, y la verdad nos sentimos bien orgullosos de poder haber participado en la limpieza de las playas”, expresó.

Asimismo recalcó que lo que quedó manifiesto en la actividad, es que aún no se cuenta con la cultura de recoger lo que se lleva a las playas, esto pues los turistas abandonan sus desechos al marcharse.

“La verdad es que recogimos mucho, y se veía relativamente limpio, traer una bolsa de basura no nos cuesta nada”, reiteró la docente, esto después de realizar una jornada de limpieza de aproximadamente 4 horas, de la basura que es abandonada por las personas.