Llaman a no bañarse lagunas y ríos de Navolato por gran cantidad de cocodrilos

Sinaloa.- En los drenes, lagunas y el río del municipio de Navolato, Sinaloa, hay una gran cantidad de cocodrilos por lo que llaman a la población a no bañarse.

El pasado domingo por la tarde fue visto un cocodrilo de gran tamaño asoleándose a la orilla del río cerca de la comunidad Cofradía de la Loma, en el municipio de Navolato, Sinaloa.

Al momento de que se acercó a una distancia considerable para tomarle una fotografía todo indica que el reptil sintió su presencia pero no se movió, lo que hizo fue abrir el hocico y emitir un sonido como si dejará escapar aire, contó Rudy Mendoza, quien compartió la fotografía en su Facebook Somos Navolato en donde comparte información positiva sobre este municipio.

En la imagen se puede ver un hermoso ejemplar de más de tres metros de largo gozando de su hábitat natural, por lo que Rudy llama a la población para que no los molesten, que no intenten capturarlos y no se bañen en el río.

En este tema el coordinador de Protección Civil de Navolato, Marco Antonio Juárez Salgueiro, llama a los navolatenses y a los turistas a no acercarse ni siquiera a agarrar agua del río, ya que hay una gran cantidad de cocodrilos. En donde más se han visto son en las comunidades de la Cofradía, Bariometo y el Limoncito.

Hay ocasiones que la gente los ve y los denuncia, pero cuando llegan se meten al agua y de allí ya no pueden sacarlos porque no cuentan con el equipo adecuado, tampoco tienen una laguna para la preservación de los cocodrilos y cuando atrapan a uno van y lo dejan hasta la laguna de Batauto en donde hay una gran cantidad de estos animales.

Considera que ha sido por las inundaciones que se han tenido en los últimos años con los pasos de los huracanes que los cocodrilos llegaron a los drenes, canales y el río, generando que haya una gran cantidad de ellos. Los cocodrilos al momento no han generado daños entre la población de las comunidades cercanas.

En la laguna El Continente ubicada en la sindicatura de Bachimeto hay una gran cantidad de cocodrilos y pese a eso hay personas que se meten a pescar y a bañar.