Luis, niño con cáncer y su familia necesitan apoyo para un hogar donde vivir en Navolato

Sinaloa.- La familia del niño Luis Adolfo Medrano García de 9 años de edad requiere del apoyo de la ciudadanía para poder tener un hogar digno donde vivir, pues el niño tiene leucemia linfoblástica aguda desde hace cuatro años y la casa de renta en la que viven en Navolato, Sinaloa, ya se les pidió, y ahora necesitan dónde irse a vivir.

El niño estuvo internado una semana recientemente como parte de sus tratamientos oncológicos contra la enfermedad, por lo que además de las complicaciones de vivienda también requieren de apoyo para estar solventando gastos médicos constantes.

Ana Gabriela García Espino madre del pequeño comentó que es madre soltera y no cuenta con el apoyo de nadie, por lo que con su trabajo como jornalera ha logrado sacar adelante a sus cuatro hijos, solo que en estos momentos no ha podido trabajar por la salud de su niño.

Leer más: Salud mental, factor primordial ante el distanciamiento social por pandemia de Covid-19 en Sinaloa

No he trabajado esta semana por estar en el Hospital con mi niño y me pidieron la casa, tengo un mes para salirme de aquí, pero el cuarto que me presta una amiga tengo que ponerle techo de lamina y contratar el servicio de agua", expresó la madre.