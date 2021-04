Marquitos el de la "venganza del queso" pide el voto para el partido Verde Ecologista

Sinaloa.- Después de ocho años de haber logrado fama a nivel nacional con el video de la “venganza del queso”, todavía sigue “pegando”, no hay un solo día en el que no se tome una fotografía con una persona y también manda saludos a muchos estados, comentó Marcos Vinicio Verdugo, (Marquitos) originario de la Palma, Navolato, del estado de Sinaloa.

Sentado frente a su casa, Marquitos aseguró que no se siente famoso y que en la actualidad anda incursionando en el mundo de la política y es suplente del candidato a diputado por el partido Verde Ecologista del distrito II Miguel Calderón Quevedo porque este lo ha apoyado mucho y además tienen una amistad. Se cree que con él se puede jalar gente, pero considera que Miguel no lo necesita para tener el triunfo el 6 de junio porque es buena persona y muy trabajador.

Asegura no saber nada de política, pero tiene algo muy importante y esas son las ganas de ayudar a las personas más necesitadas. En el caso de Miguel y él, verán las necesidades de cada colonia para tener contacto con la gente.

Marquitos el de la “venganza del queso”, es muy popular en la sindicatura de La Palma, Navolato, Sinaloa donde vive no hay quien pase por la calle principal o la del costado de su casa que no le eché grito, desde las bicicletas, motocicletas y vehículos se escucha, ese mi Marquitos, buenos días Marquitos, weeeppp, entre otros saludos a los cuales responde sonriente.

La verdad no me siento famoso, como le digo a toda la gente, yo soy una persona albañil y sigo trabajando en esto, yo no me dedico a ser youtuber ni nada de eso, mañana voy a trabajar poniendo un vitro piso y unos azulejos”, explicó.

Indicó que el ser popular le ha provocado que tenga menos trabajo en la albañilería porque la gente cree que tiene dinero o se va a ir y va dejado el trabajo.

Marquitos asegura que ahora que anda pidiendo el voto para el partido Verde Ecologista, la gente lo ha tratado bien y le gritan que lo van apoyar. Cuando Miguel lo invitó a ir en su planilla le preguntó ¿qué pasaría si se enfermara?, a lo que Miguel le contestó que fuera con él y lo apoyaría, pero también está dispuesto a aprender porque quiere ayudar a la gente.

“Como le digo Miguel no me hagas quedar mal, porque le voy a decir una cosa estamos pidiendo el apoyo a toda la gente de La Palma y de volada se van a ir contra uno y decir mira este mentiroso, para eso me gustaba”, explicó.

Marquitos aseguró que no hizo dinero con la fama de su video y no puede ser youtuber porque no tiene equipo tampoco cobra por fotografías aunque muchas personas le han dicho que haga eso, él asegura no podría decirle a un niño que le pidiera una foto que cobra por eso porque se ve mal, el se queda con el cariño y respeto de la gente.