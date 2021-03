Médico de Navolato señala mal manejo de lista de vacunación contra Covid-19

Sinaloa.- El único médico que atiende consulta externa en el Centro de Salud de Navolato no fue considerado como personal prioritario de vacunación. A diario atiende a varios pacientes y ya le ha tocado algunos con Covid-19, explicó el doctor del Centro de Salud de Navolato Huberto Noel Guzmán Ochoa.

Por esta razón está inconforme por la decisión que tomó el director de este centro de salud, al momento de decidir quién se iba a vacunar primero y considera que no hizo bien y de manera justa la elección.

Contó que la explicación que le dio el director fue que no lo consideraron por ser personal vulnerable y que no estaba trabajando, cuando desde que el semáforo epidemiologico se puso en amarillo regresó a consultar.

Vacunaron a personal de enfermería que realiza labores administrativas y a él no pese a ser personal de riesgo porque sufre de sobrepeso.

Estoy atendiendo la consulta, he atendido a paciente covid por lo que no me explicó porqué dejaron fuera de la vacunación al único médico, soy el único que les ha notificado casos. El director de la unidad manejó mal la lista”, comentó.