Menos preocupación y más felicidad en Navolato, promete Aarón Hernán Aldana

Sinaloa.- El candidato a la alcaldía de Navolato por Movimiento Ciudadano, Aarón Hernán Aldana Castro, se autodefinió como un hombre trabajador y honesto que merece gobernar este municipio.

En el debate realizado por el Instituto Estatal Electoral de Sinaloa, aseguró que este municipio merece ser gobernador de otra forma distinta, no por las formas de siempre que parece que se van pasando un librito. Resaltó que necesita ser gobernador por personas humildes y junto con el pueblo.

Llegó la hora del movimiento de que todos sean felices. Yo me encargaré de que tú seas feliz, tu padre de familia, tu madre de familia vas a vivir mejor y preocuparte menos. Vas a tener felicidad”, expresó .

El candidato de Movimiento Ciudadano aseguró que para que en Navolato se vaya la corrupción se requiere una nueva administración pública porque la gente no quiere saber la política porque está decepcionada por los que pasaron y no hicieron nada.

Además, señaló que el Palacio Municipal no se mueve de donde está, no para el nuevo al que calificó como elefante blanco de políticos viejos y no lo quieren soltar porque allí está la ganancia y esta buena la ubre.

“Vamos a darles a formar una red de donadores de sangre en todo el municipio ya no van a sufrir por sangre, porque les suspendan la cirugía, porque en un caso de emergencia, ya no hubo sangre y la persona murió, eso lo va a solucionar porque solo los médicos pueden hacerlo”, resaltó.

Va a crear el albergue más grande que ha habido en la historia. Va a poner un banco de alimentos, siempre va a proveer de productos básicos, los beneficiarios van a ser las personas que no tengan trabajo o que sufran otras problemáticas.

Va a embellecer Navolato adoquinado todo, van a producir adoquín en el municipio en un centro de rehabilitación para las adicciones que va a poner, los beneficiados no van a pagar y van a producir para navolato.

Va a construir una casa del estudiante en Culiacán, para que los estudiantes no tengan que ir y venir. Cinco ambulancias patrullarán el beneficio para brindar atención a quien más la necesite.