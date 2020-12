Multarán a personas que conecten agua potable de manera clandestina en Navolato

Culiacán.- En vez de pagar muchos morosos de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Navolato (Japan), prefieren conectarse de manera clandestina, pero si son sorprendidas los multarán con 4 mil pesos, además ya no tendrán oportunidad de realizar convenios y tendrán que pagar el adeudo total con multas y recargos más estos cuatro mil pesos, explicó el gerente general de la paramunicipal Fidel Rodríguez Lozoya.

El funcionario también anunció que ahorita no aplica que vayan y digan que son amigos del alcalde, de algún regidor u otro político porque se cobrará parejo. Aunque en diversos sectores del municipio se están realizando cortes masivos de agua son muy pocas las personas que se están acercando a pagar por lo que sigue ganando la cultura del no pago y cada vez la Japan es más inoperable.

De acuerdo al funcionario la junta tiene más del 90 por ciento de los usuarios en morosidad de pago y hay quienes adeudan más de 40 mil pesos, sobre todo en las zonas residenciales.

El alcalde Eliazar Gutiérrez Angulo comentó que hay personas que le echan la culpa a la pandemia de Covid-19 para no pagar pero tienen años siendo morosos, indicó que no se les está cortando el agua a personas que de plano no pueden pagar y se esta haciendo con los usuarios que no pagan porque no quieren.