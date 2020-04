Navolato dará prisión de 3 a 6 horas a personas que andén en la calle

Navolato, Sinaloa.- El alcalde de Navolato, Eliazar Gutiérrez informó qué al ver qué la ciudadanía sigue sin hacer caso de permanecer en casa se ha tomado la decisión de dar prisión de 3 a 6 horas a peatones o automovilistas que circulan en la vía pública sin comprobar que realizan una actividad esencial.

El presidente municipal dice que se está tomando está medida de acuerdo al decreto de salud y es con el fin de crear conciencia en la ciudadanía, reconociendo qué legalmente está medida debe ser aprobada por el congreso de la Unión y ratificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero al ver el incremento de casos no quiso esperar hasta que está medida se anuncie en el país y decidió adelantar está acción.

El edil señaló que no se pagarán multas, qué no se tomó la decisión con el afán de que sea una cuestión recaudatoria, si no de conciencia de qué el número de contagios puede incrementar.