Niños de Villa Juárez, Navolato, carecen de tecnología para iniciar el ciclo escolar

Navolato.- Muy difícil será para cientos de niños de la sindicatura de Villa Juárez, Navolato, el inicio de este ciclo escolar, el cual será a distancia, explicó Jorge López Hernández.

De acuerdo con el presidente de la Asociación de Profesionistas Indígenas del Noroeste, se debe realizar un programa de apoyos especiales en esta localidad, donde muchos niños son hijos de jornaleros agrícolas y no cuentan con tabletas, computadoras o televisión para tomar las clases a distancia.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Explicó que en algunos hogares se cuenta con un solo televisor, y las familias tienen de tres a cuatro niños que van a grados diferentes. Allí la duda es cómo le van a hacer para poder ver las clases, y cómo se garantizará que se quedaron con un aprovechamiento aceptable.

En algunas familias hay un solo celular, y es muy difícil tomar las clases por este medio porque consume muchos datos, y el gasto es muy fuerte, por lo que en muchos hogares no se puede hacer, y menos en estos momentos en los cuales hay mucho desempleo.

Llamado

Otro problema que se tiene que tomar en cuenta es que una gran cantidad de padres salen o saldrán a trabajar, y los niños se quedarán solos, y allí la cuestión es quién será el responsable de que cumplan con todas las actividades.

Considera que las autoridades de los tres niveles de Gobierno debieron haber previsto este problema y trabajado en el mismo durante el tiempo que no hubo clases, pero como no lo hicieron, deben iniciar de manera inmediata para evitar la deserción escolar.

Pidió a las autoridades que apoyen haciendo las gestiones con las compañías proveedoras de internet para que lleven este servicio, porque hay colonias en donde no hay.

Algunos habitantes están en la disponibilidad de comprar un paquete y compartir el servicio, pero se requiere que el servicio de internet sea gratuito, pero no se ve voluntad de ninguna autoridad de apoyar para solventar esta necesidad.

López Hernández detalló que el servicio de internet ya se convirtió en algo indispensable en esta nueva normalidad, porque si un niño no entiende la clase puede ver los tutoriales.

Además, hay algunos padres que no los pueden ayudar porque no fueron a la escuela.

Más casos

El problema de los niños que no cuentan con los medios para estudiar está en todo el estado. En Culiacán, en algunas colonias de nueva creación, como la 5 de Febrero y Ampliación El Bicentenario, algunos niños no cuentan con internet, y los canales de televisión por donde se transmitirán las clases no funcionan.

Algunos síndicos de Culiacán y líderes pesqueros de Navolato también han comentado que en muchas comunidades hay niños que no cuentan con las herramientas adecuadas para sacar adelante el ciclo escolar.

Para prevenir la deserción escolar, Alfredo Brambilia está promoviendo en todo el estado que las personas que tengan internet adecuen un lugar en el patio o el porche de la vivienda y permita que los estudiantes tomen sus clases o usen el internet.

Otro problema

En Villa Juárez también se tiene el problema de los apagones por parte de la Comisión Federal de Electricidad, y se cree que esto afectará en el aprovechamiento escolar de los niños. Hay ocasiones que se quedan sin energía más de una hora.