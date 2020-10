No hay camarón en bahías, ni en altamar de Sinaloa, pescadores reportan pésimas capturas

Sinaloa.- Con desepción ven los pescadores de la zona centro de Sinaloa el inicio de la temporada de pesca de camarón, ya que ni en las bahías y ni en altamar se está sacando producto.

Ignacio Peñuelas, presidente de la cooperativa pesquera de Dautillos, Navolato, lamentó que sean escasos los kilos que están sacando después de un arduo día de trabajo, esto pues las embarcaciones en altamar llegan solamente con 20 a 30 kilos de camarón, y en las bahías, si bien les va, tocan los 8 a 10 kilos.

"No a habido, no a querido haber, no a revirado para nada en camaroncito, y no está siendo redituable, la madre naturaleza ahora no nos quiso dar y teníamos entre 3 y 4 años consecutivos muy buenos y con muy buena producción", reiteró.

Recordó que fueron aproximadamente 4 años en los que los números de capturas habían sido buenos, mismos que hiban desde los 150 a 200 kilos, y los que menos agarraban salían mínimamente con 80 kilos.

Además constante durante un periodo de 15 días o más, pero este año las cifras del primer día que fue el 26 de septiembre van a a la baja.

En vista de los malos número, el líder de pescadores dijo que en estos momentos se cuenta con muy pocas pangas pescando en bahía y se optó por ir a mar abierto, sin embargo, no se está sacando lo suficiente para contar con ganancia después de los incrementos en gastos operativos por la falta de apoyo a la gasolina ribereña y diésel marido que desapareció el gobierno federal.