No hay denuncias contra gasolinera de Altata, Navolato, por vender gasolina con diésel

"No sé llegó a ese término de tener que apoyarlos porque parece ser que si les están ayudando con las refacciones de los motores, se comentó pero no hubo un acercamiento como para hacer algo, fueron a platicar bien y si se les atendió", expuso.

Expuso que, como sindicatura se recibió la queja específicamente por parte de pescadores respecto a las fallas ocasionadas en los motores marinos por gasolina con diésel, por lo que se les atendió pero no sé requirió algún tipo de apoyo pues se logró llegar a un acuerdo directamente con la empresa encargada de la venta del combustible.

Sinaloa.- No han recurrido a acciones legales los afectados de la gasolinera de Altata, en Navolato , por vender gasolina con diésel, esto pues se les está atendiendo y cubriendo los gastos generados por las fallas de automóviles y motores marinos , expuso Roberto García, síndico de la bahía.

