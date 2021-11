Pese a la millonaria inversión que se le hizo al nuevo Ayuntamiento de Navolato el mismo ya no es ocupado

Sinaloa.- Sin dar explicaciones convincentes del por qué no quería usar el nuevo Ayuntamiento de Navolato, la presidenta municipal Margoth Urrea está despachando del viejo Ayuntamiento ubicado en el Centro de la Ciudad al cual ni siquiera le ha dado mantenimiento y hay áreas que pueden ser un riesgo de salud debido a que los techos se trasminaron y hay hongo.

La regidora Ivette Valenzuela explicó que la presidenta no ha dicho que va a hacer con el edificio nuevo al cual ya se habían cambiado los regidores y la presidencia, y el mismo esta solo con el riesgo de que sea desmantelado como ocurrió en años pasados y se le tuvo que hacer una millonaria inversión para ponerlo en operación.

"Le solicite la información del por qué no quería utilizar ese edificio y qué se va hacer con él pero no me ha respondido", explicó la regidora.

Leer más: ¡Seguro no sabías! Estos países celebran Año Nuevo muy a su manera